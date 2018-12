“Melissa Satta è morta”. È una bufala, ecco cosa è successo davvero

Sono giorni che non si parla d’altro che di Melissa Satta e la presunta crisi col marito Kevin Prince Boateng. Le voci su un’imminente separazione si rincorrono da prima di Natale, ma di fatto nessuno dei due, né la showgirl né il calciatore che gioca con la maglia del Sassuolo, si è mai espresso in merito. Della crisi si è occupato anche il settimanale Chi, che ha intercettato proprio l’ex velina di Striscia la Notizia per chiedere spiegazioni riguardo la possibile fine del suo matrimonio.

"Finché avrò la fede al dito significa che sono ancora una donna sposata", ha risposto Melissa sibillina, rifiutandosi di aggiungere altro in merito al rumor. Ecco che quindi era scattata la caccia a "trova la fede". E se in alcune foto era al suo posto, in altre dell'anello non c'era proprio traccia. Poi la foto sexy di lei su Instagram e il like di lui tra quelli di migliaia e migliaia di fan, ma si aspettava Natale per quella che per molti sarebbe stata la 'prova del nove'.











Natale separati, a quanto pare. La fede c'era, ma Melissa ha trascorso le feste in famiglia senza Boateng, che ha poi ricondiviso una foto del figlio scattata dalla Satta. E se già questo bastava per alimentare le voci di una crisi – dovuta in primis alla lontananza, sostengono gli esperti di gossip – il giorno di Natale lei ha aggiunto ancora un po' di pepe a questa storia che sembra non trovare proprio la quadra.













Nel giorno di Natale la Satta ha pubblicato una foto della sua famiglia. Ancora senza il marito Boateng. "I momenti più belli sono quelli più semplici passati in famiglia. Ps: Maddox è nascosto dietro di me", ha scritto la ex Velina a corredo della foto. Quindi Boateng non fa più parte della sua famiglia, ci si è chiesto? L'ultima sulla Satta, però, non riguarda l'argomento di cronaca rosa della settimana. Non riguarda la presunta fine del suo matrimonio col calciatore, celebrato 2 anni fa.







Adesso Melissa Satta è finita vittima di una fake news, di uno ‘scherzo’ di pessimo gusto apparso sulla pagina di Wikipedia a lei dedicata. Quella che in gergo si chiama “trollata”. Come si vede dalla foto, l’intestazione recita: “Melissa Satta (Boston, 7 febbraio 1986 – Sassuolo, 27 dicembre 2018) è stata una showgirl, attrice e modella italiana”. Data di morte del 27 dicembre e verbo al passato riferito alla sua carriera, dunque, ma all’interno nessun riferimento. Nient’altro che una bufala. Se cliccate ora sulla pagina Wikipedia della Satta, che ovviamente è viva e vegeta, è tutto tornato alla normalità. Come già accaduto ad altri vip, infatti, di solito dopo poco queste assurdità alle quali purtroppo non si è ancora trovato rimedio vengono rimosse. Ma ci mettono un attimo a fare il giro della rete.

