Natale è passato ed è d’obbligo il bilancio dei regali. Avete ricevuto qualcosa che sicuramente vi è stato riciclato? Avete ricevuto doni che desideravate? Avete ricevuto doni che non volevate e che finiranno in un cassetto? Beh, non siete i soli. E non siete soli neanche se quest’anno, a Natale, avete deciso di non fare alcun regalo. E i Ferragnez? Beh, loro sono un capitolo a parte.

E il regalo che si sono scambiati a Natale merita un po’ di attenzione… Alla faccia dei pensierini che vi siete scambiati (ci siamo scambiati) in famiglia sotto l’albero. Chiara Ferragni e Fedez, ovviamente, per i rispettivi reciproci regali natalizi non hanno davvero badato a spese. Curiosi di sapere che cosa si sono comprati per Natale? Tenetevi forte perché “rosicare” di fronte a un regalo simile è naturale… Ma le cifre che Fedez e la Ferragni guadagnano superano ogni immaginazione ed è ovvio che il tenore di regali sia questo. Continua a leggere dopo la foto











Chiara Ferragni e Fedez si sono scambiati dei preziosissimi anelli. Grandi, appariscenti, pieni di brillanti. E valgono una fortuna. Ma perché stupirsi? Dopo gli eccessi del matrimonio, era ovvio che anche il regalo di Natale sarebbe stato degno di nota… Successi professionali, matrimonio e un figlio, il piccolo Leone (che è già una star dei social visto che i genitori non fanno che postare sue foto in rete): insomma, la vita di Chiara Ferragni e Fedez sembra perfetta. Continua a leggere dopo la foto













Chiara Ferragni e Fedez hanno passato il loro primo Natale con il piccolo Leone sulle Dolomiti, insieme alla famiglia. E già trascorrere il Natale in montagna, rende la festa più speciale. Se poi sotto l’labero trovi quei regali… Curiosi di sapere quanto costano? Per la moglie il rapper ha scelto un modello in oro bianco con al uno smeraldo quadrato circondato da diamanti, mentre la fashion influencer ha donato al suo amato un Cartier, per la precisione l’anello della collezione Love. Continua a leggere dopo la foto





L’anello che Chiara ha regalato a Fedez, con Pavé e ceramica in oro bianco e diamanti, sul sito di Cartier è quotato 10.700 euro. Di quello che lui ha regalato a lei, invece, il prezzo è ignoto. Costerà di più o di meno? Beh, a occhio sembra davvero molto prezioso… No, i Ferragnez non si accontentano di un pensierino e ci danno dentro con il lusso sfrenato. Che coppia.

