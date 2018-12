Nadia Toffa, dopo aver pubblicato una foto che la ritrae in un letto di ospedale mentre si sottopone ad un nuovo ciclo di chemioterapia, ha allarmato i suoi fan ma non solo. Alcuni haters, come al solito, l’hanno attaccata pesantemente sulle sue condizioni di salute e il post, di una cattiveria inaudita, è diventato virale. La conduttrice de ”Le Iene” ha trascorso la vigilia di Natale in un letto di ospedale per fare un nuovo ciclo di chemioterapia mentre tanti di noi erano a casa ad occuparsi dei preparativi per le feste.

Nadia ha deciso di condividere su Instagram una foto che la ritrae in compagnia di sua mamma e della sua cagnolina Totò. Nel post ha voluto precisare che tutti e tre stavano mangiando gli avanzi del pranzo di Natale ed ha voluto complimentarsi con sua mamma per il pranzo preparato, “ha un sapore speciale“. (Continua a leggere dopo la foto)











“Stasera io, la mia meravigliosa mamma e Totó ci sbafiamo gli “avanzi”. E comunque Come la pappa di mammà niente a confronto! Hanno le mani sante ancora buon Natale a tutti”, si legge sul profilo Instagram della Toffa. Dopo si è rivolta ai suoi fan chiedendo cosa mangiavano durante la festa di Natale: “Voi che mangiate di buono? Baci mega a tutti #natale #mamma buon Natale a tutti nuovamente“. Anche questa volta, purtroppo, non sono mancati dei commenti negativi scritti dai cosiddetti “haters”. (Continua a leggere dopo la foto)













Tra i tanti, uno ha colpito particolarmente ed ha creato sdegno e vergogna, un utente sul suo post pubblicato su Instagram ha offeso Nadia Toffa sul suo aspetto fisico e le ha scritto delle parole decisamente offensive e assurde sulle sue condizioni di salute: “Il Photoshop non basta, si vede che stai con un piede nella bara”. Purtroppo questa non è la prima volta che Nadia Toffa si ritrova a leggere dei commenti così offensivi e viene attaccata dai leoni da tastiera. (Continua a leggere dopo la foto)







Da quando ha rivelato di avere un tumore, diverse persone le sono andate contro e Nadia spesso è finita nel mirino del web ma è riuscita sempre a dimostrarsi più forte di questi utenti ignorando o rispondendo con educazione alle loro offese. In questi giorni Nadia Toffa si trovava all’ospedale San Raffaele di Milano per sottoporsi a un nuovo ciclo di chemioterapia, così ha voluto commentare il tutto sui suoi social, cosa che fa da sempre perché tanti dei suoi fan si preoccupano sulle sue condizioni di salute.

Nadia Toffa in ospedale: chemioterapia alla vigilia di Natale. La foto sconvolge i fan