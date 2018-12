No, non è un bel periodo questo per Fabrizio Corona, ancora vittima dei topo d’appartamento. Era successo già a settembre scorso, come aveva raccontato ai microfoni di Verissimo. Durante l’ospitata nel salotto di Silvia Toffanin, l’ex re dei paparazzi aveva raccontato di essere stato vittima dei ladri, che gli erano entrati in casa un venerdì sera: “Hanno spaccato tutto e mi hanno portato via mezza casa”, aveva detto. Successivamente, però, sempre in quello studio, Corona aveva svelato che in realtà il furto era stato orchestrato dalla sua migliore amica, che ha poi confessato.

“Mi hanno fatto un grandissimo furto in casa, con delle cose particolari messe in posti particolari, che sapevano soltanto due persone oltre a me. Ho scoperto chi è stato, perché questa persona ha confessato davanti alla polizia, c’è una denuncia e tuttora ci sono delle indagini in corso. Non mi aspettavo una cosa del genere da una persona che ha vissuto 15 anni con me, la mia migliore amica. Lei ha aperto la porta ai ladri, ha aperto la cassaforte, ha inscenato un furto che non è mai esistito”. (Continua dopo la foto)











Adesso, invece, Corona è tornato a casa dopo una serata di lavoro e l’ha trovata svaligiata, come racconta attraverso alcune Storie di Instagram in cui mostra come è stato ridotto l’appartamento. Oltre al danno, poi, anche la beffa: “E come regalo di Natale, anche stavolta questi grandissimi pezzi di… mi sono entrati in casa. Si sono bevuti anche un’aranciata a casa mia, a sfregio, e l’hanno lasciata qui. Sono inca… to nero”. (Continua dopo la foto)













Nei filmati diffusi da Corona, si vede il salone letteralmente sottosopra: quadri staccati dalle pareti, muri presi a picconate, e persino i regali di Natale sotto l’albero aperti. Poi i danni in camera da letto, dove hanno bevuto l’aranciata poi lasciata in cucina e rovistato tra i cassetti. Nel video in cui documenta lo stato del suo appartamento dopo il passaggio dei ladri, dice anche: “Prima o poi mi faccio 30 anni di galera. A meno che la legge di Matteo Salvini non mi salvi”. (Continua dopo le foto)







Ma Corona non è l’unico personaggio noto ad aver subito un furto in questi giorni. Poco tempo fa è toccata a Marco Bocci e Laura Chiatti, che appena rientrati nella loro abitazione a Marsciano hanno fatto l’amara scoperta: i ladri hanno rubato oro e pellicce dell’attrice. Anche l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Damante, che ha reso noto l’episodio sui social network, recentemente è stato derubato: gli hanno portato lo skateboard che aveva parcheggiato fuori da un ristorante di Milano.

