Nadia Toffa di nuovo in ospedale. La foto postata su Instagram dalla conduttrice de Le Iene sconvolge i fan.

Nadia Toffa ha iniziato un nuovo ciclo di chemioterapia: la Toffa è in ospedale il giorno della vigilia di Natale e, da un letto del reparto di oncologia del San Raffaele di Milano, scrive ai fan. Non ha una bella cera, Nadia, e quando i suoi follower vedono la foto restano abbastanza sconvolti. Nadia ha una flebo nel braccio e appare molto provata.

Il suo volto è stanco: ha le occhiaie profonde e un’espressione diversa dal solito. Ma la Toffa non perde la voglia di dedicare un pensiero ai suoi fan che in questi mesi durissimi le sono sempre stati accanto: “Ciao miei cari! Alla Vigilia di Natale sono in ospedale a fare la chemioterapia. Ringrazio i medici e gli infermieri che nel giorno più speciale e familiare dell’anno sono qui per noi malati. Buon Natale amici. Vi voglio bene. #buonnatale #vigiliadinatale #chemioterapia#ospedale”. Continua a leggere dopo la foto











E conclude il suo post così: “E comunque stamattina sono arrivata vestita elegante perché oggi è comunque un giorno speciale e va celebrato al meglio 🙏🏿 buon Natale di cuore”. Quella di Nadia Toffa è una vigilia di Natale inusuale. Purtroppo, però, le malattie non tengono conto delle feste ed è giusto che Nadia, per la sua salute, si sottoponga alla chemioterapia anche alla vigilia di Natale. Povera Nadia. Ma che coraggio… Continua a leggere dopo la foto













È passato poco più di un anno da quando Nadia Toffa, a Trieste mentre realizzava un servizio per Le Iene, aveva avuto un malore. Era il 2 dicembre, era successo tutto all’improvviso ma sembrava una cosa nulla. E invece era una cosa grave. Solo dopo qualche mese, quando è tornata alla conduzione del programma, ha svelato di essere malata di tumore. Ma Nadia, per quel che può, continua la sua vita normale. Anche quella professionale. Continua a leggere dopo la foto





“Non ho paura della morte. E non vorrei mai sapere quando morirò, perché non saprei che fare. Io voglio vivere la mia vita normale, senza cambiare una virgola” aveva detto qualche tempo fa la Toffa in un’intervista radiofonica a Uno nessuno e centomila. E ha aggiunto: “Non devo andare da nessuna parte a cercare la felicità, ce l’ho qui, ora. La felicità è l’hic et nunc. Vivo ora, perché sono viva. La vita è stramba, ci stupisce sempre, ma anche con i lieti fine però. Ci sono persone che guariscono, persone che imparano dal dolore, dalla morte, a non averne paura. Io non ho più paura di morire”.

