A casa Ferragnez la parola d’ordine è provocazione e non ci sono feste che tengano. L’ultima arriva direttamente dal profilo Instagram di Chiara Ferragni, che negli ultimi giorni sta facendo molto parlare di sé (anche) per il costo dei biglietti della sua prima Masterclass dedicata al trucco e organizzata con la collaborazione del suo make-up artist di fiducia, Manuele Mameli. Se vi è sfuggita la notizia, rimediamo subito. La lezione per imparare a truccarsi come l’influencer si terrà il 9 febbraio 2019 al Teatro Vetra di Milano e la messa in vendita dei biglietti che, come dicevamo, non sono proprio economici, in pochi minuti ha registrato un boom di accessi sul sito della Beauty Bites Masterclass.

Il costo del Regular ticket, quello basic, è infatti di 350 euro. Poi c’è l’Exvlusive Ticket da 450 euro e infine il il biglietto Vip da 650 euro, che include foto con Ferragni e Mameli, una borsetta Beauty Bites da 500 euro, ingresso prioritario nel teatro con uscita prolungata, posti a sedere sotto palco e la possibilità di personalizzare il proprio make up look con professionisti di Sephora e prodotti Lancome. (Continua dopo la foto)











Il ‘dettaglio’ sul prezzo dei biglietti non è ovviamente passato inosservato in rete, ma sta di fatto che i fan (e parliamo di migliaia e migliaia di fan in coda per accaparrarsi il ticket) si sono subito collegati al sito non appena è stato possibile acquistarli. Insomma, checché se ne dica, questo è un altro successo targato Chiara Ferragni. Ma veniamo all’ultima foto-provocazione che la blogger saggiamente censura nel rispetto delle regole di Instagram. (Continua dopo la foto)













Di base la mamma di Leone sintetizza un problema comune a molte coppie. Difficilmente si è entrambi pronti a uscire e lei e il marito non fanno eccezione. Pensa però di immortalare il momento in cui lei, tutta vestita e truccata alla perfezione, aspetta il marito che, al contrario, è ancora in alto mare. Peggio: è ancora nudo, come decide di far vedere al suo esercito di follower, che ora superano il tetto dei 15 milioni. (Continua dopo foto e post)







“Sono sempre pronta mentre lui è ancora nudo”, scrive Chiara sotto al selfie che immortala Fedez, completamente nudo, alle sue spalle. Il lato B è nascosto da un’emoticon a forma di frutto per evitare di incappare nella censura di Instagram. Pochi minuti e sotto al post è già boom di like e di commenti. Pochi giorni fa la coppia più social che ci sia aveva già diffuso scatti di questo tipo. Prima la foto di coppia, sempre senza veli, sul letto; poi quella di Chiara in topless di fronte allo specchio. Quale sarà la prossima?

