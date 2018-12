Elena Santarelli, il “gesto estremo” prima di Natale lascia perplessi i fan. La bella moglie di Bernardo Corradi, si prepara a festeggiare il Natale con la sua famiglia. E basta. Elena Santarelli ha infatti espresso il desiderio di allontanarsi per un po’ di tempo dai social network.

“Volevo augurare a tutti un ‘sereno Natale’, cercate di vincere ogni tristezza, di voler bene a chi è con voi, di stupirvi della vita, io farò un po’ di detox dai social… see you soon”, ha scritto su Instagram la Santarelli, pubblicando una foto del suo cagnolino. I fan non si aspettavano minimamente che la Santarelli, da sempre molto attiva sui social, lasciasse Instagram all’improvviso. Ma i fan hanno subito reagito rispondendo numerosi agli auguri di Elena. Nessuno la biasima, anche perché Elena Santarelli sta vivendo un momento davvero difficile della sua vita. È passato poco più di un anno da quando ha scoperto la malattia di suo figlio Giacomo. Continua a leggere dopo la foto











La Santarelli ha parlato più volte della malattia del piccolo e ha fatto sapere che il bimbo sta reagendo con coraggio senza mai perdere il sorriso. In questo periodo così difficile, Elena Santarelli ha potuto contare sul supporto di familiari, amici e fan, specie quelli di Instagram. Ma ora Elena ha deciso di lasciar perdere i social network per un po’. I fan, pur rispettando la sua scelta, sono rimasti piuttosto sorpresi perché la Santarelli è da sempre molto attiva sui social. Continua a leggere dopo la foto













Tra le altre cose, Elena è impegnata nella campagna di sensibilizzazione e di raccolta fondi per la Onlus Heal (associazione fondata da famiglie di bambini colpiti da tumori cerebrali). “Non avevamo sospetti – aveva raccontato nell’intervista nella quale parlava del tumore di Giacomo – era un esame fatto per precauzione. Quando mio marito è tornato a casa gliel’ho letto in faccia. Sono andata in bagno e ho vomitato”. Cose tremende, che nessun genitore vorrebbe mai sentirsi dire. Continua a leggere dopo la foto





Ma Elena è forte e, insieme al marito Bernardo Corradi, non ha mai mollato, anzi, ha sempre lottato affinché Giacomo prendesse la cosa nel modo migliore. “Il percorso è lungo ma confidiamo di essere nell’80% che si salva… Il momento più brutto è stato quando di notte, con la torcia in mano, andavo a raccogliergli i capelli sul cuscino per non farglieli trovare al mattino. Quei momenti erano una pugnalata. Metti al mondo un figlio e vuoi proteggerlo, ma non sai che puoi sentirti così tanto impotente” ha detto.

