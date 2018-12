Sono passati anni ormai da quando Ludovica Valli sedeva sul Trono di Uomini e Donne. Era la stagione televisiva 2015-2016. Ma finita l’esperienza in tv, la 21enne emiliana, sorella di Beatrice, ha iniziato a lavorare come influencer e sono in tanti a seguire i suoi aggiornamenti, tra post e Storie. Su Instagram la Valli conta un milione e mezzo di follower. E sono stati proprio i suoi fan a notare un particolare nelle ultime fotografie che ha fatto subito scattare l’allarme.

Per molti, infatti, Ludovica è diventata troppo magra, dunque si è diffusa a macchia d’olio l’apprensione per la salute dell’ex tronista. Tra i sempre numerosi commenti in calce ai suoi scatti postati su Instagram si leggono anche messaggi di allarme. C’è chi si preoccupa che la Valli sia sottopeso e le scrive “Sei bella, ma il tuo viso mi dà l’idea che sei troppo dimagrita. Mangia”. Non mancano poi messaggi con toni decisamente più duri, del tipo “magrezza non è sinonimo di bellezza”. (Continua dopo la foto)











In un primo momento Ludovica ha preferito non rispondere ma poi, per spazzare via l’ondata di apprensione dei fan che nelle ultime ore si stava ingrossando sempre di più, ha deciso di replicare. Ha rassicurato tutti i suoi sostenitori spiegando che non ha alcun problema di alimentazione: “Chiedete pure al mio fidanzato che mi vive ogni giorno. Mangio quanto lui, con la differenza che lui è alto un metro e novanta”, ha fatto sapere la Valli. (Continua dopo la foto)













Ludovica, insomma, assicura che la situazione è sotto controllo. Il corpo dell’ex volto di Uomini e Donne, come raccontato da lei stessa via Instagram, è scolpito da intensi allenamenti fisici e una alimentazione mirata. Per quanto riguarda la taglia del seno, ha rivelato sempre la 21enne, è invece ricorsa a un intervento chirurgico che si è reso necessario da una malformazione muscolare. (Continua dopo foto e post)





https://www.instagram.com/p/BqAdpt2h6lb/



Ludovica, dopo la fine della tormentata storia d’amore con il corteggiatori Fabio Ferrara, ha avuto altri amori, puntualmente raccontati su Instagram. Da qualche tempo è felicemente legata a Federico Accorsi, che è il suo personal trainer. L’influencer ha ufficializzato la relazione a settembre scorso, postando sui social alcune foto bollenti in cui i due si scambiano dei baci e fanno il bagno insieme in una vasca.

“Ecco perché ho rifatto il seno”. La verità choc di Ludovica Valli. È lei stessa a confessare tutto