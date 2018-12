I segreti del make up di Chiara Ferragni verranno svelati il 9 febbraio a Milano. L’appuntamento si chiama Beauty Bites ed è la prima masterclass pensata dall’influencer insieme al suo truccatore di fiducia Manuele Mameli. Una lezione di trucco della durata di 4 ore che si svolgerà al teatro Vetra. I biglietti sono disponibili da ieri e quando Chiara ha dato il “segnale” – il via alle vendite dal suo Instagram – ha letteralmente scatenato l’inferno.

Come riporta il Corriere, più di 37mila erano in coda on line per poter acquistare i ticket o semplicemente per curiosare e avere informazione sull’evento. In poco tempo dal lancio dei biglietti online, il sito della Beauty Bites Masterclass di Chiara Ferragni ha registrato un boom di visite e accessi, che ha generato una coda di attesa di ben 37 mila persone online. Si tratta di un corso intesivo di un solo giorno – un pomeriggio per l’esattezza, dalle 14.30 alle 19.00 – interamente dedicato ai segreti di bellezza della fashion influencer. (Continua a leggere dopo la foto)











La data dell’evento é prevista per il prossimo 9 febbraio 2019 al Teatro Vetra di Milano. L’evento ha giá un account Instagram dedicato e in pochi giorni ha totalizzato oltre 44 mila follower. Per il programma della masterclass, la Ferragni ha suddiviso l’utenza in tre fasce, assegnando a ciascuna un biglietto e dei vantaggi dedicati. Per l’utenza base Chiara Ferragni ha stabilito il “Regular ticket”, un biglietto basic dal valore di 350 euro. (Continua a leggere dopo la foto)













Il “regular ticket” include una make up bag Beauty Bites da 150 euro, l’attestato di partecipazione alla masterclass, posti a sedere nel terzo settore del teatro e un California buffet. Agli utenti di ‘fascia media’ la Beauty Bites Masterclass della Ferragni ha invece riservato l’“Exclusive ticket”, un biglietto acquistabile per 450 euro, nel quale – oltre ai vantaggi del primo – sono inclusi un posto a sedere nel settore centrale del teatro e una make up bag del valore di 350 euro. Per i Vip, l’imprenditrice fashion ha previsto un biglietto dedicato da 650 euro – il “Vip Ticket” – ricco di vantaggi ed extra. Ma il costo dei biglietti, in particolar modo quello vip, avrebbe fatto storcere il naso a molti fan, che hanno invaso di commenti il profiloInstagram di Chiara Ferragni. (Continua a leggere dopo la foto)







‘’E i dottorandi a 800 euro al mese muti’’, ‘’Ma davvero c’è gente che spende 650 euro?’’, ‘’Mi pago due affitti con un vip ticket’’, sono solo alcuni dei commenti dei follower. C’è poi chi fa dell’amara ironia: «Nuovo metodo di pagamento: vendi un rene». E chi avrebbe voluto partecipare e non può permetterselo: «Mi ero messa in coda, volevo farlo con un’amica. Ma i prezzi sono troppo alti, ho dovuto rinunciare»

