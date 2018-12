Andrea Damante, archiviata la storia con Giulia De Lellis, continua a lavorare nel mondo dello spettacolo. Dj affermato, influencer di Instagram e ospite di Riccanza 3, programma in onda su Mtv in cui c’è il cugino Angelo. A breve sembra essere pronto a ricoprire un altro ruolo su MTV dove avrà uno spazio tutto suo da conduttore e parlerà di musica e dei pezzi del momento di questo 2018 ormai agli sgoccioli. Tutto va esattamente come sperava, almeno per ciò che riguarda l’ambito lavorativo.

L'ex tronista di Uomini e donne, è stato infatti derubato. Lo ha confessato lui stesso su Instagram, dove ha pubblicato una Instagram Story con un lungo sfogo. Presumibilmente si trovava a Milano, dove si è trasferito da poco e dopo una passeggiata con il suo amato skateboard, l'ex fidanzato di Giulia De Lellis si è diretto in un ristorante per il pranzo.











Amarissima la sorpresa all'uscita del locale. Il suo skateboard non c'era più e l'ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato un lungo sfogo sui social: "Vorrei dire al pezzo di me**a che mi ha rubato lo skateboard fuori dal ristorante che innanzitutto sei sf**ato, perché non si ruban le robe. E spero che scivoli. Sei uno sf**ato fra, non si ruban le robe". Soltanto nelle scorse ore aveva pubblicato un video in cui camminava divertito e orgoglioso sul suo skateboard e adesso invece dovrà ricomprarne uno.













Andrea Damante continua a svolgere il suo lavoro di deejay ed è molto richiesto in tutta Italia, e non solo. Di recente lo abbiamo rivisto in televisione a Riccanza 3, insieme a suo cugino Angelo. I due erano insieme in spiaggia e hanno ricordato l'infanzia. Chi sono Angelo e Antonio – Angelo Fasciana ha 21 anni e vive nella sua terra d'origine, Gela (in provincia di Caltanissetta). Abita nella sontuosa villa di famiglia che è diventato anche il suo posto di lavoro. Qui infatti coltiva la sua passione per la musica, è infatti un produttore musicale ed ha uno studio di registrazione.



Ha studiato a Milano, ma ha deciso di ritornare in Sicilia per dedicarsi al suo lavoro. Qui si occupa inoltre anche di organizzazione di eventi: il nonno gli ha affidato la gestione di un monumentale anfiteatro privato sul mare. Antonio Ferraro. Classe 1994, Antonio ha deciso di lasciare la Sicilia per trasferirsi a Milano dove studia Marketing. Adora il capoluogo meneghino e tutto quello che può offrirgli. Ama prendersi cura del proprio corpo e non salta mai una sessione di allenamenti in palestra.

