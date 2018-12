Giulia De Lellis e Irama, amore a gonfie vele. Al punto che nelle scorse ore vari siti hanno riportato l’indiscrezione lanciata da Novella 2000 su un importante passo che l’influencer e l’ex vincitore di Amici starebbero per fare a circa 2 mesi dall’inizio della loro relazione: la convivenza. Secondo Carlo Mondonico, i due sarebbero stati avvistati più volte in un appartamento di Milano che presto potrebbe diventare il loro nido d’amore. Non ci sono ancora conferme, ma il rumor è finito subito sulla bocca dei fan, che hanno subito commentato l’indiscrezione.

Da un lato c’è chi gioisce per la serenità ritrovata della De Lellis, dall’altro c’è chi non perde occasione per sottolineare il cambiamento che avrebbe avuto da quando frequenta il cantante. “Non sei più tu, riprenditi”, “Forse i troppi soldi ti hanno cambiata”, “Non hai più quella luce negli occhi di un tempo”, fanno quindi notare a Giulia tra i numerosi commenti che invadono i suoi post. (Continua dopo la foto)











Nonostante la storia con Irama prosegua alla grande e lei abbia decisamente voltato pagina, alcuni fan non si rassegnano e la vorrebbero di nuovo in coppia con Andrea Damante. Giulietta, in ogni caso, sembra non voler dare troppo peso a chi non approva la sua nuova relazione. Ormai Andrea, che aveva conosciuto nello studio di Uomini e Donne, sembra proprio un lontano ricordo. Lo dimostrano le numerose dediche che la De Lellis ha fatto nelle scorse ore al suo Irama. (Continua dopo la foto)













Il 20 dicembre ha compiuto 23 anni e l’influencer, in attesa di incontrarlo per festeggiare con lui, ha deciso di sorprenderlo con foto e video inediti della loro storia d’amore pubblicati tra le sue Storie di Instagram non appena è scoccata la mezzanotte. Scatti e filmati mai visti prima in cui lei e il vincitore di Amici si scambiano baci, si dicono parole d’amore e si dedicano canzoni romantiche. (Continua dopo le foto)



E Giulia non manca di fargli arrivare gli auguri anche dall’adorata nipotina: “Di’ ciao a Filippo”, dice l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne alla piccola Matilde in uno di questi video che hanno fatto letteralmente impazzire di gioia i fan della coppia. Ma il post che ha fatto più emozionare i sostenitori di Giulietta, ora impegnata a Mai dire talk, è stato un altro. Una dedica davvero speciale quella lasciata per il compleanno del ragazzo che, dicono, le ha fatto perdere la testa: “Se tutti fossero come te, sarebbe un mondo migliore”.

