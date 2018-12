Elisabetta Canalis sorprende tutti e va a trovare Christian Vieri a Milano. La notizia arriva direttamente dai social, dove la splendida sassarese ha postato un video a casa del suo ex. Accompagnata dalla figlia Skyler, Elisabetta ha fatto visita ai neogenitori e ha portato alla piccola un regalo presentato e scartato da Skyler Eva, la figlia nata dall’amore con il marito Brian Perri tre anni fa.

“Dovrebbe aprirlo Costanza per Stella e invece lo apre lei” ironizza la ex velina mentre Skyler apre i pacchi e parla con Costanza che apprezza e ringrazia per il dono: una calda tutina rosa utile per coprire la piccola durante il suo primo inverno. E la piccola Skyler che commenta: ”Questo è per la bambina”. L’incontro è stato filmato proprio da Elisabetta Canalis, che sul suo account Instagram ha scritto: ”Pella babbina! Capito @costy_caracciolo @christianvieriofficial occhio perché è un attimo che se li riprende”. (Continua a leggere dopo la foto)





Un rapporto molto bello quello che c’è tra Vieri ed Elisabetta, che diversi anni fa hanno fatto sognare gli italiani con la loro tormentata storia d’amore. La visita, inaspettata anche per i fan, ha ricevuto qualche critica sui social. Ma è in realtà noto come l’ex velina di casa nell’Isola sia rimasta in buoni rapporti con la sua collega Costanza Caracciolo, ora fidanzata dell’ex bomber dell’Inter da cui ha avuto una figlia. “Come fai ad andare in quella casa dopo la vostra relazione?”, e ancora “Hai già dimenticato i suoi tradimenti?”. (Continua a leggere dopo la foto)









Questi solo alcuni dei commenti postati sul suo profilo Instagram. Non sono poi mancati anche i messaggi di approvazione: “Scelta saggia” oppure “Brava Eli, è da persone intelligenti”. Il pubblico si è complimentato con la showgirl per aver fatto visita al suo ex fidanzato e alla compagna. Costanza, nel video pubblicato da Elisabetta Canalis, promette alla piccola Skyler che le farà vedere Stella e ringrazia per i doni ricevuti. La Canalis e Vieri sono stati fidanzati dal 2000 al 2004 e non si erano lasciati benissimo. Fu proprio la 40enne a dichiarare ai vari media che la situazione era insostenibile. (Continua a leggere dopo la foto)



“Era uno molto allegro, diciamo, molto esuberante e molto sensibile al fascino femminile. Mi tradiva in continuazione, però non era molto bravo a nasconderlo. Credo di averlo scoperto sempre, o quasi sempre. Comunque, a dire la verità, qualche schiaffo se l’è preso”. Oggi Elisabetta è felicissima con il marito chirurgo ortopedico Brian Perri, da cui ha avuto la figlia Skyler Eva. Qualche tempo fa la velina ha racontato come l’abbia conquistata con un fattore a sorpresa che non aveva mai davvero apprezzato: “Con una cosa che non mi aveva mai attratto negli uomini: la dolcezza. Forse perché prima ero troppo immatura e ragazzina”.

