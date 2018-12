La storia fra Giulia De Lellis e Irama continua a gonfie vele nonostante le voci di un tradimento. Pochi giorni fa, infatti, il settimanale Oggi aveva svelato alcuni retroscena della relazione tra l’ex vincitore di Amici e l’influencer, affermando che Irama era stato avvistato in compagnia di una misteriosa ragazza. Il rumor del presunto flirt ha ovviamente fatto subito il giro della rete, scatenando immancabili polemiche e preoccupazione tra i fan di Giulietta, che continua a essere seguitissima sui social.

Alla fine la De Lellis è intervenuta direttamente, ma a modo suo, per smorzare quelle chiacchiere: ha postato una serie di fotografie tra le Storie di Instagram in cui si lascia andare a coccole e baci con il suo Irama. Fotografie che, per togliere ogni dubbio, ha anche accompagnato con alcune frasi tratte dalle sue canzoni. Come “Allora resta…”, “Sai che ne ho bisogno…”, “No che non ti dico cosa provo!”, “Il cielo in questa stanza sembri te” e “Mi prenderò io cura di te”. (Continua dopo la foto)





La voce del tradimento si è spenta dopo questo intervento di Giulia, ma non tutti si sono messi l’animo in pace. Tra i numerosi fan di lei, difatti, c’è chi continua a metterla in guardia consigliandole di non fidarsi di Irama. L’esperta di tendenze e il cantante lanciato da Amici, tuttavia, sembrano sempre più innamorati e complici, al punto che sono anche andati dal parrucchiere insieme per una rinfrescata al look, come mostrano sempre gli ultimi aggiornamenti social. (Continua dopo la foto)









Giulia e Irama hanno fatto una visita di coppia nel salone di bellezza Federico Fashionstyle, che ha poi fatto vedere le immagini sul suo profilo Instagram. Nulla di drastico: lei ha applicato delle extension per realizzare una coda di cavallo alta, lunghissima e folta. Poi ha consigliato al fidanzato di dare un leggero taglio alla sua chioma e così è stato: il suo hairstylist di fiducia ha accorciando leggermente il ciuffo riccio e fluente dell’ex vincitore di Amici. (Continua dopo foto e post)



Vi state chiedendo che fine abbia fatto invece Andrea Damante, l’ex di Giulia? Oggi è un dj affermato e felicemente single, ma in una recente intervista è tornato a parlare dell’ex fidanzata, con cui il legame è ancora molto forte: “Siamo stati una coppia nata in televisione, parte del nostro seguito è dovuto alla coppia, inevitabilmente – ha confessato l’ex tronista ed ex protagonista del GF Vip -. Ma a conti fatti, vedo che lei continua a funzionare tantissimo e a lavorare, così come me. Anche da separati c’è un riscontro lavorativo per entrambi”.

