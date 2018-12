Dalle foto di nudo allo scatto super romantico, ma la polemica è sempre in agguato. Al popolo della rete, e questo ormai è assodato, non sfugge nemmeno il dettaglio più insignificante quando ci sono di mezzo Chiara Ferragni e Fedez, la coppia più social e in vista del momento, e ogni post (davvero: ogni post) finisce per creare un caso. Anche male purché se ne parli, potrebbero tranquillamente dire loro che, in effetti, sono sempre più popolari. Non c’è giorno che non si parli dei Ferragnez.

Che si tratti del figlio Leone, dei look di Chiara, dei commenti in generale di Fedez, dei guadagni di entrambi e chi più ne ha più ne metta. Non c’è pace, per farla breve. Solo ieri hanno fatto il giro di siti e giornali gli scatti di una Chiara in versione natalizia ma super sexy. L’influencer italiana più famosa nel mondo si è infatti mostrata su Instagram ‘vestita’ con un body di pizzo trasparente rosso e pantaloni in lattice della stessa tonalità. (Continua dopo la foto)





“How many red outfits can I wear until Christmas?” (Quanti abbinamenti rossi posso indossare fino a Natale?), ha scritto la Ferragni versione femminile (e bollente) di Babbo Natale? Le risposte, inutile sottolinearlo, non sono tardate ad arrivare. Tanti complimenti, sì, ma anche tanti commenti feroci da parte dei soliti haters. Insulti è la parola giusta. Due a caso (e nemmeno tra i più volgari): “Il palo della luce è più femminile di te” e “Una madre così non gliela auguro nemmeno al mio peggior nemico. Contento il piccolo quando rivedrà le foto fra qualche anno”. (Continua dopo la foto)









Forse stavolta Fedez ha lasciato correre, non è scattato in difesa della moglie come accaduto con la foto precedente, quella in topless, in cui un’altra fan tirava in ballo il figlio. È una polemica infinita quella su Leone che non stiamo qui a rivangare. Passiamo direttamente all’ultimissima foto dei Ferragnez che è diventata subito virale. Scatto ultra romantico, si anticipava, ma con un particolare hot, come hanno fatto subito notare i fan con l’occhio di falco. (Continua dopo foto e post)



Chiara ha postato su Instagram una foto con il marito mentre si stanno per scambiare un tenero bacio. Sono seduti su un divanetto. Lei guarda il rapper negli occhi e le labbra quasi si sfiorano, ma l’attenzione dei fan si è concentrata sulla mano che scivola sulla coscia di Fedez. Una “palpatina” per molti. E i commenti maliziosi si sprecano: “Ma gli stai toccando il p***?”. E un altro utente risponde: “E se non lo fa lei…”. Insomma, come rovinare la bella e romantica foto-cartolina di Natale.

