Cinque mesi fa Noemi ha pronunciato il fatidico sì e adesso è stata lei a celebrare le nozze di un’amica e collaboratrice. Il matrimonio della cantante rossa, le cui immagini sono poi finite praticamente ‘in diretta’ sui social network, è stato celebrato lo scorso 20 luglio a Roma: dopo 10 anni di amore, la cantante diventata famosa dopo la sua partecipazione a X Factor nel 2009 (il suo vero nome è Veronica Scopelliti, ndr), ha sposato il suo bassista e fidanzato storico Gabriele Greco.

“Che faccio? Vado?”, aveva scritto ironica la sposa 36enne pronta a dire “sì” e in grandissima forma (per il suo giorno speciale era dimagrita 5 chili). Sposa romantica e anche un po’ rock, per le nozze Noemi ha indossato un abito color champagne firmato Atelier Emé e tra le mani stringeva un bouquet colorato. La cerimonia si è tenuta nella Basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma, poi la grande festa sul Lungotevere dove sposi, amici e parenti hanno festeggiato al locale-barcone Lian Club. (Continua dopo la foto)











Ma non è stato un ‘matrimonio vip’. Un personaggio noto, però, c’era eccome. Diciamo che ‘lui’ non poteva mancare al matrimonio di Noemi e si è fatto anche notare. Parliamo di Marco Castoldi, in arte Morgan, colui che, durante l’edizione di X Factor, la seconda, ha contribuito a fare crescere il talento della sposa. Da quell’esperienza è nato anche un bellissimo rapporto d’amicizia che ha portato Morgan a partecipare alle nozze di Noemi e Gabriele. (Continua dopo la foto)









Alla festa post matrimonio, i due si sono anche esibiti insieme: la sposa, accompagnata da Morgan, ha cantato ‘Altrove’, uno dei brani più famosi di Castoldi che Noemi aveva cantato proprio a X Factor. Il video, pubblicato tra le Stories di Noemi, aveva fatto subito il giro del web mandando in delirio tutti i fan. Sono passati cinque mesi dal grande giorno di Noemi e Gabriele e ora la cantante si è ritrovata protagonista di un altro matrimonio. (Continua dopo foto e post)

Chi segue i miei concerti sa quanto io voglia bene e stimi Diana, la mia Bvox! Oggi ho celebrato il suo matrimonio con Carolina, la sua compagna. Per me è stato un piacere.Tutto ciò che conta è l’amore.

Un urlo per Loro e per l’inizio di un grande viaggio insieme! pic.twitter.com/qUjwKLPuKB — Noemi (@noemiofficial) December 16, 2018



Noemi ha celebrato infatti le nozze della sua vocalist e amica Diana Winter, che si sono conosciute e hanno iniziato a collaborare dopo la prima edizione di The Voice of Italy, con la compagna Carolina. La cantante, in fascia tricolore come da cerimonia civile, sui social network ha pubblicato tre fotografie e un pensiero per la nuova coppia: “Chi segue i miei concerti sa quanto io voglia bene e stimi Diana, la mia Bvox! Oggi ho celebrato il suo matrimonio con Carolina, la sua compagna. Per me è stato un piacere. Tutto ciò che conta è l’amore. Un urlo per Loro e per l’inizio di un grande viaggio insieme!”. Auguri!

