Michelle Hunziker posta su Instagram una foto di quando era bambina e il web impazzisce. “Un saluto da me dal passato… Questo era il mio sguardo quando papà mi diceva che presto sarebbe arrivato Babbo Natale… Uno sguardo pieno di sogni, di speranza, di attesa e d’impazienza. Se in questo periodo, poco prima di Natale, ritrovassimo tutti il bambino che c’è in noi…abbiamo vinto tutto! 🤗 Cercate delle Foto vostre da piccini e taggatemi! Desidero vedere una carrellata di Bimbi che aspettano il Natale! Anche dai miei colleghi daiiiiii!” scrive Michelle Hunziker a didascalia di quella foto che sconvolge tutti.

Ma che c'è di tanto sconvolgente in una foto di quando la Hunziker era piccola? Beh, guardatela e giudicate da soli… La Hunziker è uguale identica ad Aurora! Sono assolutamente due fotocopie… Due gocce d'acqua. E pensare che ora che sono grandi non si somigliano così tanto, anzi…











E infatti i follower di Michelle restano senza parole quando vedono quello scatto. Nessuno poteva immaginare che madre e figlia si assomigliassero così tanto. "E io che pensavo che tua figlia fosse uguale a Eros, invece è la tua fotocopia", commenta un utente. E un altro scrive: "Ho visto l'immagine e credevo che fosse Aurora". Stessa espressione, stesso taglio degli occhi, stesso tutto: Aurora Ramazzotti e sua madre sono identiche.









"Ma questo è il profilo di Aurora o di Michelle?", si chiede un fan. Non è la prima volta che Michelle posta una foto che mette in evidenza la somiglianza con la sua primogenita. Era successo già a gennaio 2017 quando aveva postato una foto che era diventata virale. "Erano le 12.14 del 5 dicembre quando ti hanno messa sul mio petto – ha scritto di recente Michelle facendo gli auguri di compleanno ad Aurora – Hai aperto gli occhietti, è stato un tonfo al cuore di felicità. Da quel momento tutto aveva un senso".

Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker sono legatissime. Oltre a condividere il lavoro, sono molto unite anche nel loro tempo libero: amano andare in giro per negozi, si divertono a giocare con Sole e Celeste. “Mi rendo conto di essere stata una figlia particolarmente difficile da crescere” aveva rivelato Aurora a Vanity Fair qualche tempo fa. Ma Michelle ha fatto davvero un bel lavoro…

