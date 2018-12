E dopo il durissimo sfogo per difendere la sua Chiara, Fedez esplode di gioia sui social. Ma andiamo con ordine. Solo qualche giorno fa, dopo la foto completamente nudi condivisa dal rapper, la bella Chiara è tornata a mostrarsi in versione sexy. Da sola, però, stavolta. L'influencer ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto con indosso soltanto un paio di jeans in cui mostra il seno nudo coperto solo dalle mani. “Forever mood”, è la didascalia. I like, anche in questo caso, sono arrivati a pioggia: in una sola ora più di 4mila.

I commenti? Al solito: c’è chi ha esaltato la sua bellezza e chi invece si è chiesto cosa avrebbe detto Fedez. Qualcuno, difatti, ha osservato: “Fedez non sarà contento”. La risposta di Chiara non si è fatta attendere: “Fede apprezza”. Poi è intervenuto il rapper che, al grido “Federico ti osserva”, ha deciso di leggere i commenti sotto alla foto della moglie e rispondere agli haters. Prima con ironia - “E ricorda di lavare i piatti”, ha scritto a chi scriveva a Chiara di coprirsi e andare sul divano a dormire – poi si è fatto più serio. (Continua dopo la foto)

E ha tirato in ballo anche il figlio Leone: “Immagino il primo giorno di scuola dove gli diranno ‘la tua mamma il 12 dicembre 2018 ha fatto una foto con le mani sulle te**e, la mia mamma ha più te**e di te’. Ci stiamo preparando a questa evenienza. Gli esperti sono con noi”. Saranno pure abituati, ormai, alle critiche dei fan, sempre numerose sotto a ogni post, ma quando i fan esagerano, Fedez interviene senza riserve. (Continua dopo la foto)

La polemica sul topless, però, è già alle spalle ormai. Nelle scorse ore, infatti, Fedez ha condiviso la gioia grande di essersi sentito chiamare “papà” per la prima volta dal suo Leone, che ovviamente è stato immortalato mentre pronuncia la parola più bella per un padre. Nel video apparso sulle sue Storie, si vede Leone seduto sul seggiolone con bavaglino e sguardo vispo, e la scritta “Ha detto papà” ad accompagnare le immagini del figlio che a nove mesi gli ha fatto la bella sorpresa. (Continua dopo foto e post)

Visualizza questo post su Instagram Buongiorno così 🤗😭 Un post condiviso da Fedez (@fedez) in data: Dic 15, 2018 at 1:59 PST

Si sente anche la voce di mamma Chiara fuori campo che, con ironia, precisa: “Ha detto pappa”. Poi, in una seconda storia di Instagram, l’influencer ripete la parola “mamma” al suo Leoncino ma a vuoto. Il piccolo, per la gioia di Fedez, sembra infatti concentratissimo nel ripetere ancora “papà”. E così il rapper ha ricevuto il primo regalo di Natale. Regalo anticipato. E dire che a fine novembre la coppia più social che ci sia si era interrogata su questo argomento: Leone dirà prima mamma o papà? “Pensa se la sua prima parola sarà lady Gaga”, aveva ironizzato il giudice di X Factor mentre il figlio sembrava proprio sillabare ‘Gaga’.

