Anna Tatangelo sta vivendo un momento d’oro. Dal punto di vista sentimentale prosegue a gonfie vele la relazione con Gigi D’Alessio. Quella relazione che l’estate scorsa era stata data per chiusa a doppia mandata. A livello professionale, la cantante di Sora sta debuttando in questi giorni con il rapper Achille Lauro con il nuovo singolo ‘Ragazza di periferia’ e proprio per presentarlo si è fatta intervistare a Le Iene. Un’intervista doppia che, però, ha finito per deviare un po’ dal tema iniziale. E si è parlato anche di sesso.

"La prima volta? Parcheggio, in macchina – ha confessato la Tatangelo - Mamma non ti preoccupare sono a casa di un'amica". E poi: "Nella tua vita sessuale qualcosa ti ha mai sorpreso?", le ha domandato la iena. "Oh, va beh... andiamo avanti – ha detto ridendo Anna - Quando aspetti una cosa e in realtà è un'altra. Per essere felice devo farlo almeno tre volte a settimana". (Continua dopo la foto)

L’intervista si chiude con un tema serio e purtroppo di grande attualità di questi tempi, quello delle molestie sessuali: “A me è successo solo una volta - ricorda Anna Tatangelo - Io l’ho semplicemente mandato a cagare. Se succede, io consiglio di tirare un bel calcio nei coglioni. E di andare a denunciare”. Per non dire poi delle avances ricevute da altre donne: “Sì, è vero, ne ho ricevute parecchie. Ma non ci sono mai stata, perché io sul sesso sono molto tradizionalista…”. (Continua dopo la foto)

Dopo l’intervista a Le Iene, Lady Tata è tornata a far parlare di sé per alcuni scatti condivisi su Instagram. Tra i tanti vip c’era anche lei al mega party per i 20 anni di carriera della stilista Elisabetta Franchi, che si è tenuto a Milano, e, non ci sarebbe nemmeno bisogno di aggiungerlo, la cantante era pazzesca. Ha sfoggiato un look che ha mandato subito in delirio i fan: un minidress color cipria con scollatura vertiginosa. (Continua dopo foto e post)

Negli scatti condivisi sui social, in cui Anna è seduta in auto, oltre al seno prosperoso si notano anche le sue gambe chilometriche. Insomma, in meno di 24 ore la foto ha collezionato quasi 90mila like e una serie infinita di complimenti. Anna, si sa, è considerata un sex symbol e i follower hanno letteralmente perso la bussola a vederla così. Non sono mancate, però, altrettante stoccate. Ad avviso di molti, infatti, ha esagerato con make up e ritocchini che la farebbero sembrare più vecchia dei suoi 31 anni. Uno tra i tanti commenti in tal senso: “Un po’ di filler ok una montagna di plastica cambia i connotati! Era una bellissima donna ora sembra Cher ai tempi d’oro!”.

