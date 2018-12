Elisabetta Gregoraci ha letteralmente mandato in delirio i suoi fan su Instagram con una foto da capogiro. Seduta su una sedia, in intimo trasparente e la mano tra i capelli, l’ex moglie di Flavio Briatore è una bellezza che toglie il fiato. Uno scatto in bianco e nero che ha fatto impazzire tutti i suoi followers che, di primo mattino, si sono ritrovati davanti agli occhi la bellissima showgirl in versione super sexy e questa dedica: ‘’Lascio agli altri la convinzione di essere migliori. Per me tengo la certezza che nella vita si può sempre migliorare. (Marilyn Monroe)’’.

Elisabetta ama giocare con la sua sensualità e i fan apprezzano tantissimo a giudicare dal successo dei suoi post. E ha voluto deliziarli anche con una Instagram Story, in cui mostra le sue grazie. Nonostante sia una mamma, un corpo come il suo è assolutamente invidiabile. Pochi giorni fa Elisabetta Gregoraci si è raccontata a Oggi: “Nonostante la separazione io, Flavio Briatore e nostro figlio Nathan Falco restiamo una famiglia. E passiamo il Natale insieme”. (Continua a leggere dopo la foto)

Guai, però, a pensare che Nathan Falco Briatore, cresciuto in una famiglia così abbiente, sia un bimbo viziato. Elisabetta Gregoraci, infatti, ha spiegato: ‘’Come regalo mi ha chiesto una felpa e quella avrà. Lui è un bambino molto fortunato, ma voglio che non perda il gusto di desiderare le cose... Saper saper aspettare qualcosa, non dare le cose per scontato, apprezzare ogni singola sorpresa che la vita gli fa: questo è ciò che insegno a mio figlio’’. (Continua a leggere dopo la foto)

E sul suo prossimo impegno al cinema nel prossimo film di Mimmo Calopresti con Sergio Rubini rivela: ‘’Quattro provini tostissimi e… sono riuscita a ottenere la parte… Al primo provino sono arrivata truccata, con la piega appena fatta. Lui mi ha guardata e mi ha detto con garbo che voleva un volto particolare. Senza filtri. La seconda volta mi sono presentata esattamente come mi ero svegliata: gli ho detto che sono una che studia tanto e che si impegna molto. Mi ha mandato la sceneggiatura e l’ho imparata. L’ho convinto’’. Intanto la showgirl è stata paparazzata nuovamente insieme al fidanzato Francesco Bettuzzi. (Continua a leggere dopo la foto)

Le immagini pubblicate dal settimanale Chi parlano chiaro: i due sono stati fotografati mentre visitano il Chiostro di Bramante, la mostra di Pollock al Vittoriano, la Basilica di Sant’Anastasia dove Elisabetta prega in solitudine. Tra i due c’è un rapporto professionale che va avanti dal 2015, perché Bettuzzi è socio della Pure Herbal, azienda cosmetica di cui la Gregoraci è testimonial, ma l’amore sarebbe scoppiato dopo la separazione della showgirl da Flavio Briatore.

La nuova vita di Elisabetta Gregoraci, eccola insieme al nuovo fidanzato