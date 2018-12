Nadia Toffa, parliamo ancora di lei. Questa volta, però, il tumore non c’entra nulla. Per fortuna. Per la prima volta Nadia Toffa si è sbilanciata su questioni private. Sui social ha postato una foto che la ritrae in compagnia di una persona molto speciale della sua vita. Qualche settimana fa, Nadia Toffa aveva detto qualcosa riguardo una persona “particolare”, oggi quella persona ha un volto. Si chiama Max ma Nadia lo chiama “Maxi”.

Ma chi è questo Max? Non si capisce bene che relazione leghi i due però sul web, dopo che la Toffa ha postato la foto, i follower si sono scatenati in commenti di ogni genere. E quando diciamo ogni genere, intendiamo proprio tutto… Ma vediamo cosa ha scritto Nadia Toffa a didascalia della foto che la ritrae con Maxi: “Buongiorno amici carissimi… Ieri serata di chiacchiere e risate bellissima. Vi presento con chi…. Una delle persone più importanti della mia vita. E così sarà per sempre”. Continua a leggere dopo la foto

Poi ha cercato di dare qualche spiegazione ma è rimasta piuttosto vaga: “Amico? Amore? Fratello? Complice? È tutto riduttivo. LUI È MAX. ‘MAX È MAX’. E io da sempre lo chiamo Maxi. Lui per me c’è sempre e così io per lui. Voi ce lo avete un Maxi nella vostra vita? Io spero di sì. (Ah quando ci vedrà su Instagram viene a casa mia e mi strozza addio amici…)”. Poi ha concluso con un pensiero sulla fugacità della vita. Continua a leggere dopo la foto

“Assaporate la bellezza della vita. Ogni istante ne è intriso. Un sorriso, uno sguardo incrociato per caso, un brindisi, un momento di imbarazzo, una mano che vi toglie il ciuffo di capelli da davanti agli occhi. Potrei fare un elenco infinito. Aggiungete voi attimi di bellezza e buona vita a tutti”. Sul web si è scatenato il finimondo. E Maxi, ormai, per tutti, è senza dubbio il trombamico di Nadia. Anche se non lo dice apertamente, potrebbe essere il fidanzato di cui ha parlato di recente sia su Instagram che su Twitter. Continua a leggere dopo la foto

Una cosa è sicura: Maxi non sarà contento di tutta questa “pubblicità”. Lui non fa parte del mondo dello spettacolo e preferisce restarne fuori. Ma sotto sotto sarà felice della bella dedica scrittale da Nadia che, come trapela dalle sue parole, tiene a lui tantissimo. Speriamo di sapere quanto prima che tipo di relazione li leghi.

“Non sono guarita…”. Nadia Toffa, a un anno esatto da quel terribile malore, parla della sua salute

