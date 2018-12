Ma Belen Rodriguez è tornata insieme ad Andrea Iannone? Sì, a star dietro agli ultimi rumor sembra proprio la storia infinita quella tra l’argentina e il pilota di MotoGp. Ufficialmente è finita, ma il video che li ritrae insieme, durante una passeggiata in bicicletta a Milano, ha riacceso il gossip. Ma cosa sta succedendo? Eppure fino a qualche giorno fa si rumoreggiava su un flirt di Belen col cestista Bruno Cerella e, ancora, su un ritorno di fiamma con l’ex marito Stefano De Martino.

Poi è arrivato il filmato di Lucas, caricato sui social lo scorso 11 dicembre, che mostra la coppia sorridente e affiatata. Le chiacchiere, ovviamente, sono partite immediatamente. Non è finita qui. A gettare altra benzina sul fuoco ci ha pensato il sito Tabloit, che in queste ore ha svelato alcuni retroscena di una frequentazione segreta tra la showgirl e lo sportivo che stavano insieme fino all’estate scorsa. (Continua dopo la foto)

Non si sarebbero visti solo lunedì sera a Milano, in compagnia del cugino della Rodriguez, allora. Stando all’indiscrezione pubblicata sui social da Tabloit, il weekend scorso Iannone avrebbe raggiunto Belen a Roma dopo la finale di "Tu si que vales". Un incontro che avrebbe avuto luogo lontano da occhi indiscreti, a notte fonda, dopo la fine della puntata. Inoltre, a quanto risulta al sito, la coppia avrebbe soggiornato in un hotel romano anche il giorno successivo senza mai mettere il naso fuori dalla struttura. (Continua dopo la foto)

Sono tornati insieme, quindi? Di conferme da parte dei diretti interessati per ora non ce ne sono. Gossip a parte, Belen è sempre attivissima sui social. A ogni post seguono like e commenti infiniti, anche se non tutti positivi. Certo è che l’argentina sa come mandarli in delirio. Risale a qualche giorno fa la Storia girata nella vasca da bagno in cui, neanche a dirlo, Belen è super, super sexy. Ma la Rodriguez condivide con i follower anche molti attimi del suo quotidiano e momenti trascorsi con il figlio Santiago. Ecco: l’ultima foto con lui ha generato l’ennesima polemica. (Continua dopo foto e post)

Visualizza questo post su Instagram Una linda siestita!!!! ❤️❤️❤️❤️ #cucciolone Un post condiviso da BELEN (@belenrodriguezreal) in data: Dic 10, 2018 at 8:22 PST





Uno scatto tenerissimo, con Santi addormentato tra le sue braccia. Beh, la foto non è apparsa così dolce proprio a tutti. Non sono certo mancati commenti di fan commossi alla vista di quell’immagine mamma e figlio, ma nemmeno quelli al vetriolo si sono fatti attendere. Uno in particolare, tra i tanti, ha riscosso diversi ‘mi piace’, segno che l’opinione di questa fan è condivisa da altri follower. Questo: “Nemmeno con il figlio fa una foto semplice, non in posa e soprattutto senza ritocchi”. In ogni caso Belu può contare su chi la difende a spada tratta – “È molto dolce invece, si vede che è solo bella” – e su un dato di fatto: la foto ha raggiunto quasi 270mila like in poche ore.

