"È per te il 13 dicembre". Con queste parole, tratte da una delle sue canzoni più famose, Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ha deciso di fare gli auguri di compleanno su Instagram alla figlia Teresa Lucia, che oggi compie 20 anni. Proprio a lei il cantante toscano dedicò nel 1998 il brano Per te, composto poco dopo la sua nascita e inserito successivamente nell’album "Lorenzo 1999 - Capo Horn".

Jova la sua Teresa la festeggia anche via social, con un bellissimo scatto di un abbraccio padre-figlia. Mentre mamma Francesca Valiani condivide clip vintage del pancione, e di Teresa appena nata. Solo un cuore rosso come didascalia. Il post ha ricevuto migliaia di commenti in poche ore, raggiungendo più di 105mila "mi piace". Papà Jovanotti e la figlia 20enne si somigliano moltissimo. Teresa, appassionata di fumetti e cresciuta tra l’Italia e New York, è la sua copia, a eccezione del colore dei capelli. (Continua a leggere dopo la foto)

''Sono un padre che non sa dire di no. Lascio a mia moglie il lavoro scomodo. Ma a Teresa, soprattutto quando era più piccola, ho dedicato tanto tempo'', ha rivelato lui in un’intervista. Cherubini aveva dichiarato di non saper proprio resistere alle richieste di sua figlia e di essere incapace di dirle di no. A fare “il lavoro sporco”, ha dichiarato l’artista, ci pensa la mamma, sua moglie. ''La verità è che lei è la mia casa. Francesca è una donna col tetto. Mentre io sono scoperchiato'', aveva spiegato in un'intervista Jovanotti. (Continua a leggere dopo la foto)

Lorenzo Cherubini e Francesca Valiani sono diventati genitori di Teresa Lucia il 13 dicembre 1998. Il 6 settembre 2008, invece, Jovanotti e Francesca si sono sposati a Cortona, paese di origine della famiglia del cantante, in provincia di Arezzo, precisamente nella chiesa di Santa Maria Nuova. Teresa Cherubini è anche comparsa in un video del padre, tratto dalla canzone 'E non hai visto ancora niente', contenuta nell'album Lorenzo 2015 CC. (Continua a leggere dopo la foto)

Nei giorni scorsi Jovanotti ha annunciato la sua nuova avventura per il 2019, il Jova Beach Party, un tour sulle spiagge italiane, "più di un concerto, più di una festa un format completamente nuovo, una giornata intera totalmente diversa ogni volta". Una grande festa aperta anche alle famiglie, tra musica, aree ristoro e per bimbi, ombrelloni, una consolle al centro, balli in continuazione e anche tanti ospiti. 15 date dal 6 luglio, partendo da Lignano Sabbiadoro.

