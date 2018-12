Solo qualche giorno fa Chiara Ferragni e Fedez infiammavano la rete con uno scatto super bollente: completamente nudi sdraiati sul letto. Era stato il rapper a pubblicare la foto, accompagnata dal simbolo ‘vietato ai minori di 18 anni’. Che poi, a ben guardare, di vietato c’era poco perché le parti intime erano abilmente coperte. Chiara guardava dritta nell’obiettivo, Fedez, sopra di lei, altrove. La reazione dei fan? Sono esplosi alla vista di questa bellissima fotografia. Migliaia i commenti estasiati come “Siete bellissimi”, “Ma quanto siete belli!”, “Coppia stupenda”.

Tanti altri follower, al contrario, hanno trovato lo scatto di nudo scandaloso e inappropriato. “Ma proprio tutto volete condividere col mondo?”, ha scritto qualcuno. E ancora, si legge sempre sotto al post: “Questa ve la potevate risparmiare”, “Vergognatevi”, “Fate pena”. E pure “Chissà cosa ne penserà vostro figlio da grande”, ha commentato un altro utente, riferendosi al piccolo Leone. A questo commento, però, Fedez ha replicato: “Ragionamenti da delegazione degli anni ‘20”, ha tagliato corto. (Continua dopo la foto)

Alle critiche e ai commenti ferocissimi, d’altronde, i Ferragnez sono ormai abituati. Una delle ultime polemiche, sollevata a pochi giorni dalla foto di nudo? È scattata dopo che l’influencer aveva condiviso con i fan un video di Leone in cui si sentiva in sottofondo la voce di una donna, spiegando che si trattava della tata brasiliana assunta per prendersi cura del piccolo. “Chiama le cose con il loro nome – aveva commentato un follower - Non è la tata, è praticamente sua mamma visto che lo sta crescendo lei e fa tutto quello che dovresti fare tu… sei ‘madre’ col c**o degli altri. È più sua madre lei di te”. (Continua dopo la foto)

La replica, piccata, della Ferragni era arrivata puntuale: “Questi commenti che scopo hanno? Cercare di farmi sentire meno madre perché lavoro e sono aiutata a crescere mio figlio da mio marito, le nonne e la tata? Mi spiace ma su di me non funziona”. Stavolta – e rimaniamo comunque all’interno della stessa settimana – è sempre Chiara a finire nel mirino. Per un altro scatto super hot che, come sempre, ha incontrato l’entusiasmo dei fan e, allo stesso tempo, pesanti critiche. (Continua dopo foto e post)

Visualizza questo post su Instagram Forever mood Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: Dic 12, 2018 at 9:21 PST

Dopo la foto completamente nudi condivisa dal marito, la bella Chiara è tornata a mostrarsi in versione sexy. Da sola, però, stavolta. L'influencer ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto con indosso soltanto un paio di jeans in cui mostra il seno nudo coperto solo dalle mani. “Forever mood”, è la didascalia. I like, anche in questo caso, sono arrivati a pioggia: in un’ora sono già più di 4mila. I commenti? Al solito: c’è chi esalta la sua bellezza e chi invece si chiede cosa dirà Fedez. Qualcuno osserva: “Fedez non sarà contento”. La risposta di Chiara non si è fatta attendere: “Fede apprezza”.

