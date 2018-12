Poco più di un mese fa Marco Carta ha fatto coming out nel salotto di Barbara D’Urso a Domenica Live. “Sono gay e innamorato felice”, ha detto durante la trasmissione. Dopo tanti anni di gossip e voci sul suo orientamento sessuale, il cantante sardo lanciato dalla scuola di Amici e vincitore del Festival di Sanremo 2009, ha rivelato per la prima volta di essere omosessuale e di avere una relazione che lo rende felice. “Non è entrato nei dettagli sull’identità del compagno, ma dopo essersi confessato a cuore aperto ha detto di sentirsi decisamente più libero.

“È come se avessi sfreddato 30 chili in un attimo”, ha detto emozionato, aggiungendo che soltanto nelle ultime settimane ha acquisito la forza e il coraggio necessari per rivelare questo aspetto privato ai suoi tantissimi fan. “Le cose belle spesso spaventano - ha detto ancora il cantante - Domani uscirà il mio nuovo singolo che parla di due appuntamenti. Uno, “mancato”, con il padre Walter (andato via di casa e poi morto pochi anni dopo), l’altro, quello del suo primo bacio “senza respiro” che ha dato a un ragazzo. (Continua dopo la foto)

“Mi ha fatto soffrire non poter camminare per strada con la persona che ho amato, andare al cinema con lui e prendergli la mano. Io a 33 anni queste cose ancora non le ho fatte. Per me questa è una scelta di libertà”, ha raccontato ancora alla padrona di casa. E lei, Barbara D’Urso, gli ha detto di essere felice per lui e anche che è un esempio. E la zia, che lo ha accompagnato in studio e lo ha cresciuto da quando la mamma è venuta a mancare: “Sei il nostro orgoglio”. (Continua dopo la foto)

In quell’occasione, Carta non era entrato nei dettagli sull’identità del compagno. In un’intervista successiva rilasciata al settimanale Nuovo aveva rivelato che il suo fidanzato è coetaneo e si sono conosciuti a Milano grazie a degli amici in comune: “Rispetto a me lui è tutto il contrario, forse proprio per questo mi ha colpito. È molto pacato ed equilibrato, io invece sono schizzato e sempre a mille. È bello avere una persona così rilassata accanto”. (Continua dopo foto e post)

Visualizza questo post su Instagram Me and my love. #Heart #Love #OneLove #UNAFOTODIMEEDITE Un post condiviso da Marco Carta (@marcocartaoff) in data: Nov 25, 2018 at 5:02 PST

Per lui, ha detto sempre Marco a Nuovo, ha lasciato la Capitale per trasferirsi a Milano. Non convivono, ma abitano in due case vicine. E ora, sul suo profilo Instagram, il cantante si è aperto ancora di più con i suoi fan e ha pubblicato uno scatto con lui. I volti non si vedono bene, ma è la foto di un bacio che Marco commenta così: “Me and my love. #Heart #Love #OneLove #UNAFOTODIMEEDITE”.

