La verità sull’aereo ricoperto di diamanti, la foto che avete visto tutti

Un aereo della compagnia Emirates parcheggiato sulla pista di un aeroporto. Nulla di particolarmente strano. Se non fosse che il Boeing 777 non avesse una piccola caratteristica: non fosse completamente ricoperto di diamanti. La foto ha fatto subito il giro del mondo raccogliendo migliaia di like e condivisioni su Twitter con gli utenti divisi tra chi ha condannato la ‘follia’ della Emirates e chi invece è rimasto stupito da questo nuovo aereo della compagnia di bandiera degli Emirati Arabi. Un aereo che però non esiste. Ben presto è infatti arrivata la verità su quello scatto.

La verità sull'aereo Emirates ricoperto di diamanti svelata sui social – La suggestiva foto altro non è che il frutto del lavoro di una brava photo-editor, Sara Shakeel, una ex dentista con la passione per la modifica delle fotografie. A confermarlo in un tweet è stata la stessa Emirates e poi anche l’autrice dell’immagine, evidentemente colpita dal gran clamore suscitato dal suo lavoro. (Continua dopo la foto)



Sul suo profilo Instagram Sara Shakeel ha anche pubblicato un’altra foto che mostra il prezioso aereo Emirates fatto di diamanti visto da un’angolazione diversa. E dire che in molti c’erano cascati. Gli Emirati, del resto, sono il simbolo dell’eccesso. Un esempio? Pensate alla chicchissima Dubai. Se un tempo il nome della città era associato esclusivamente al petrolio e al deserto, oggi Dubai è sinonimo anche e soprattutto di lusso e ricchezza.

Hotel a 5 stelle, grattaceli, architetture moderne e artistiche, piscine e impianti sportivi costruiti sui tetti di grattaceli altissimi, auto di lusso e oro invadono ogni area e ambito, a tal punto da rivelare apertamente, senza riguardo o decenza, anche le assurdità e i vizi più sfrenati della città e dei suoi abitanti più facoltosi.Pensiamo, per esempio, al valore e significato che viene dato all’oro. A Dubai, infatti, è possibile acquistare il metallo prezioso attraverso delle semplici macchinette automatiche, come fosse un comune alimento.

L’oro spesso ricopre anche automobili, arredi e alimenti. Parlando di autovetture, in giro per la città ne vedrete alcune che vi lasceranno senza parole e vi faranno comprendere di essere in un altro mondo. Oltre alle auto dalla carrozzeria totalmente ricoperta d’oro e alle auto bizzarre, vi stupirete nel comprendere che la polizia svolge il suo dovere sfrecciando per la città su lussuosissime e costosissime auto sportive.

Dimenticatevi di vedere piccoli amici a quattro zampe come passeggeri in auto. Gli emiri amano sfoggiare tigri, ghepardi e pantere in pubblico perché ritengono che questi animali simboleggino il lusso e la ricchezza di cui tanto si vantano. Per questo motivo, non c’è da sorprendersi se questi meravigliosi felini accompagnino anche i loro padroni in auto.

Ti potrebbe anche interessare: L’Eredità, la concorrente Laura piace a tutti, incluso Flavio Insinna

fbq('track', 'STORIE');