Benedetta Parodi stupisce tutti. La giornalista e conduttrice tv, sorella di Cristina Parodi, giornalista e conduttrice televisiva, e di Roberto Parodi, scrittore e giornalista, specializzato in viaggi in moto, ha fatto un annuncio social che ha emozionato, e non poco, tutti i suoi follower.

La giornalista è molto amata dal pubblico italiano e nonostante il flop dello scorso anno con la conduzione di Domenica In Benedetta, grazie al suo modo genuino e semplice, è sempre seguitissima. Sposata dall'11 luglio del 1999con il giornalista di Sky Sport Fabio Caressa, Benedetta ha deciso di fare un passo molto importante per la sua grande famiglia. Mai una parola fuori dal coro, mai un rumor compromettente, Benedetta e Fabio sono una delle coppie 'storiche' della televisione italiana e il prossimo anno compiranno vent'anni di matrimonio. (Continua a leggere dopo la foto)



All'epoca la Parodi aveva 26 anni appena, era appena diventata giornalista professionista e due anni prima si era laureata in Lettere moderne all'Università degli Studi di Milano, mentre Fabio Caressa di anni ne aveva 31 ed era già telecronista per Tele+. La coppia ha avuto tre figli, Matilde (nata il 12 settembre 2002), Eleonora (nata il 20 ottobre 2004) e Diego (nato il 28 ottobre 2009). Ma quel è l'annuncio che ha emozionato i fan di Benedetta Parodi? È presto detto.

Nel 2019 la giornalista e conduttrice di 'Bake Off', il talent di pasticceria in onda su Real Time, si sposerà per la seconda volta. Naturalmente con il già marito Fabio Caressa, volto noto di Sky Sport. Benedetta Parodi ha dato la notizia tramite i social e per l’occasione non poteva che scegliere delle foto del matrimonio. “Con l’arrivo del 2019 io e Fabio festeggeremo 20 anni di matrimonio. Per celebrare questo traguardo abbiamo deciso di scambiarci nuovamente le promesse, davanti ai nostri 3 figli. I ragazzi sono felici ed emozionati.. io ancora di più”, ha scritto un'emozionatissima Benedetta.

''Fabio è un padre un po’ all’antica - aveva confidato la Parodi in un'intervista rilasciata a Vanity Fair - su certe cose fa il simpatico, ma guai a chiamarlo 'amico'. E per me non è molto diverso, non ho mai ritenuto di dover essere amica dei miei figli''. ''Posso essere moderno nell’approccio, - aveva risposto il giornalista di Sky Sport - ma ritengo che la famiglia debba trasmettere valori saldi: impegno, rispetto, fiducia. E se c’è fiducia, può esserci libertà''. Il matrimonio? ''Siamo cresciuti insieme, se continua è merito di entrambi. Anche se è Benedetta l’anima della famiglia. È lei che ci riunisce sempre tutti'', aveva ammesso il giornalista.

