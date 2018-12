Mauro Corona ha voluto condividere con i suoi fan di Instagram il suo dolore per la perdita di Roci, il suo “migliore amico”. Un addio straziante, quello dello scrittore al cagnolino che gli ha fatto compagnia per 16 lunghi anni. Ricordi lasciati scritti sotto una bellissima immagine di molti anni fa in bianco e nero di Corona che abbraccia Roci. “Dopo 16 anni di avventure per boschi e montagne – scrive nel post -, il mio migliore amico Roci, bastardino dal muso dolce, se n'è andato con discrezione e silenzio. Garrese sotto al ginocchio, in salita è sempre stato il più forte dei due. A dimostrazione che tenacia e amore battono il talento”.

“Vigile e riservato, era vissuto così, quasi senza abbaiare”, è la conclusione dell’ultimo saluto social a Roci che nel giro di poche ore ha commosso molti suoi follower. Il popolo della rete ha abbracciato virtualmente lo scrittore e ospite fisso di Carta Bianca con like e messaggi d’affetto e vicinanza. (Continua dopo la foto)



“Mi spiace che abbia perso un amico vero e sincero senza interessi di nessun tipo come sono gli animali!”, gli scrive un’utente. “Mauro, i cani hanno un solo difetto, vivono troppo poco, ne ho persi due e ancora oggi sogno di correre con loro...forse è vero che ci stanno aspettando oltre l'arcobaleno... Prima o poi riscalerete insieme”, commenta un altro follower. E ancora, sotto al post da quasi 10mila like: “Un abbraccio comprendo perfettamente il vuoto assordante che lasciano”.

Mauro Corona, classe 1950, è un noto scrittore, scultore e alpinista italiano famoso anche per il suo stile anticonformista e per i dibattiti che scatena a ogni puntata di #cartabianca, il programma di Bianca Berlinguer in onda su Rai 3. È un opinionista molto seguito, anche sui social (su Instagram conta quasi 44mila follower) e nelle sue apparizioni in tv ha più volte acceso la polemica. È successo anche di recente, nella puntata della trasmissione della Berlinguer andata in onda a fine novembre.





In quell’occasione Corona disse senza mezzi termini di aver preso “psicofarmaci con birra e vino” che “guarda caso, sono aumentati di potere e mi hanno fatto bene”. Per questo commento lo scrittore ha ricevuto forti critiche da Michele Anzaldi, deputato del Partito democratico e segretario della Commissione di vigilanza Rai, che ha parlato di un “imbarazzante episodio di disinformazione”.

