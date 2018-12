Un anno fa circa, nei giorni di Natale, si era sparsa la voce che Loredana Lecciso avesse lasciato Cellino San Marco. Da allora, Loredana e Al Bano Carrisi non hanno mai ricucito la relazione, nonostante i rapporti restino civili per il bene dei figli, Albano Junior e Jasmine, e subito dopo l’addio i fan del cantante hanno cominciato a sperare in un ritorno di fiamma con la ex storica, Romina Power, con cui invece era finita nel 1999, dopo 30 anni d’amore e 4 figli. Ritorno di fiamma su cui anche il gossip ha ricamato molto, vista la complicità ritrovata tra i due interpreti di ‘Felicità’, che già tempo prima tempo avevano ripreso a esibirsi insieme.

Anche in questi giorni – sono in tour in Polonia – e sebbene entrambi abbiano (più e più volte) ribadito di non essere tornati insieme, i fan ci sperano ancora di vederli ancora fare coppia nella vita oltre che sul palco. Non stupisce, dunque, che l’ultima foto condivisa sui social da Romina abbia fatto il pieno di like e fatto scattare l’ennesimo sospetto. Foto con Al Bano, è ovvio. (Continua dopo la foto)



Lo scatto, che è stato molto apprezzato dai follower, è stato realizzato in camerino, prima della loro esibizione nella città polacca di Gdansk. Non sono soli. E infatti la Power scrive: “In camerino con Al Bano, Madleine, Betty, Alessandra e Tiziana prima di un bellissimo e toccante concerto a Gdansk. Che pubblico! Lo adoro!”. I fan non hanno resistito alla gioia di vedere i loro beniamini immortalati insieme e così sorridenti. Per molti Al Bano e Romina sono “la coppia più bella del mondo” e non c'è voluto molto tempo prima che la foto superase i 4mila like.

Chissà se un giorno torneranno davvero insieme. Nel frattempo continua il tour della coppia più amata del panorama musicale italiano, che sarà impegnata il 27 dicembre sul palco del Palasport di Bolzano (forse ultima data italiana) e il 29 a Dortmund. Altra bella notizia per i fan: Al Bano e Romina, stando a quanto riportato da Tv Blog, saranno i protagonisti e allo stesso tempo i conduttori di un programma dedicato esclusivamente a loro che sarà trasmesso su Canale 5 a inizio 2019.





Si tratterà di due serate speciali, che andranno in onda rispettivamente mercoledì 23 e mercoledì 30 gennaio 2019. Il titolo, anche se provvisorio, è: “Buon tutto, buona vita“. Sarà uno show prettamente musicale e che accoglierà grandi nomi della tv e dello spettacolo italiano. Tra gli ospiti previsti spiccherebbe già il nome di Pippo Baudo, grande protagonista della storia della tv italiana e grande amico del cantante di Cellino San Marco.

