Naike Rivelli, altra provocazione social. Ma – e non è certo la prima volta – il soggetto del post ‘bollente’ è la madre, la mitica Ornella Muti, bellezza indiscussa che Naike ha voluto omaggiare. Già un paio di mesi fa la primogenita dell’attrice icona del cinema italiano aveva immortalato la mamma senza veli. Era settembre scorso e la Rivelli aveva voluto festeggiare il suo arrivo nella capitale russa nel suo stile. In occasione della collaborazione della Muti con la famosa compagnia di ballo del Bolshoi, Naike l’aveva accompagnata a Mosca e per farlo sapere a tutti aveva condiviso un video in cui entrambe si mostravano senza veli e super sensuali.

Inutile dire che il popolo della rete aveva gradito non poco questo nuovo sguardo indiscreto sulle due e, come al solito, aveva ricambiato con commenti e like sotto al post. Ancora, Naike aveva anche fotografato la mamma con indosso solo un paio di slip e anche in quell’occasione i fan si erano scatenati: Ornella per molti è ''intramontabile'' e, per altrettanti, anche dopo i 60 anni, resta ancora più bella della figlia. (Continua dopo la foto)



Eccoci all’ultima provocazione, che arriva circa due mesi dopo quella di Mosca. Il post di Naike, come anticipato, è un omaggio alla bellezza di mamma Ornella. La Rivelli infatti ha postato uno scatto dell'attrice nuda col pancione, che risale all’ormai lontano 1984 quando era incinta della figlia Carolina. È un’immagine inedita e privatissima della Muti, 62 anni, che è tornata sul set col film di Paolo Virzì “Notti Magiche”.

Lo scatto postato da Naike, che ha raccolto immediatamente un’infinità di cuoricini (più di 3.500) è accompagnato da questa didascalia: “La dea Ornella Muti e mia sorella Carolina” e vari hashtag che lodano la bellezza della mamma, tra cui “Nuda naturale, struccata”. Carolina è la secondogenita della Muti. È nata nel 1984 dal suo secondo matrimonio, durato da 1988 al 1996, con Federico Facchinetti, da cui ha poi avuto anche Andrea, venuto alla luce nel 1987.





Carolina, 10 anni esatti più giovane di Naike, somiglia in modo impressionante a Ornella, da cui ha ereditato non solo la bellezza, quindi gli occhi chiari e i capelli biondi, e l’eleganza, ma anche la passione per la recitazione. Nel 2012 l’abbiamo vista al fianco di Alessandro Gassman in “Razza Bastarda”, film che ha vinto il Premio Flaiano – Pegaso d’Oro. Ha 34 anni e ha già dato due splendidi nipotini a Ornella (che era già nonna di Akash, il figlio di Naike), entrambi nati dall’amore col compagno Andrea Longhi: Alessandro, nato nel 2014 e Giulia, venuta la mondo due anni dopo.

