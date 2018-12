Nadia Toffa è tornata in ospedale per sottoporsi al ciclo di cure utili a combattere contro il cancro. Come al solito, la giornalista aggiorna i follower in merito alle sue condizioni di salute e alle cure necessarie per la completa guarigione. Così ha pubblicato una foto direttamente dalla sala dove si sottopone alle cure contro il cancro.

“Stamattina di nuovo chemioterapia! E proprio mentre ero in infusione ho pubblicato le foto delle Iene di ieri sera per tirarmi su di morale leggendo i vostri meravigliosi commenti. Sulla sacca vedete la data, il liquido preferisco immaginare sia frappé alla vaniglia. Che fate voi di bello oggi? Qui non si molla MAI buona vita ragazzi belli”. Queste le parole scritte stamattina da Nadia Toffa sul suo profilo Instagram. La Iena ha Nadia Toffa ha pubblicato una foto mentre fa l’ennesima seduta di chemioterapia. (Continua a leggere dopo la foto)



“Tutti al fianco della nostra combattiva Nadia! Siamo tutti con te!”, è stato il messaggio di ‘in bocca al lupo’ da parte de Le Iene per Nadia Toffa, la giornalista che sta combattendo da diverso tempo contro un terribile male. La Iena di Italia 1 in un recente post su Facebook aveva scritto: “Buongiorno Eccomi in ospedale che bravi gli infermieri e i medici tutti rispondono ai miei sorrisi speranzosi con sorrisi altrettanto speranzosi. Grazie a loro e grazie a voi per il vostro supporto! È fondamentale. Vi abbraccio forte, la vostra N”.

Da quella tremenda diagnosi è passato un anno e la giornalista ha voluto ricordare quel momento sui social. Era infatti il 2 dicembre del 2017 quando la giornalista, a Trieste per girare un servizio per la trasmissione ''Le Iene'' si sentì male e cadde a terra. Soccorsa in un primo momento dal personale dell'albergo dove alloggiava, la Toffa era stata ricoverata d'urgenza al San Raffaele di Milano, dove era rimasta diverse settimane prima della terribile diagnosi.

“Ieri è stata una giornata particolare per me. - ha ricordato la giornalista - Era il 2 dicembre. Un anno è passato dal mio malore. Un anno difficilissimo e doloroso che grazie all’affetto della mia famiglia, dei miei amici e vostro sono riuscita a superare. Non sono guarita. Ma sono viva. Lo show va avanti. Ma non lo show televisivo. Lo show della vita. La vita è un film: il copione è scritto, quello che noi possiamo fare è recitare al meglio la nostra parte. Con amore! Amo la vita più di ogni altra cosa. E non mollerò mai! Grazie di esserci sempre. Sento il vostro affetto nel cuore! Buona giornata a tutti. La vostra Nadia”.

“Non sono guarita…”. Nadia Toffa, a un anno esatto da quel terribile malore, parla della sua salute