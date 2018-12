“300mila euro, guardate cosa ho comprato”. Fabrizio Corona, uno sfizio carissimo.

In uno Stato in cui si fa fatica ad arrivare a fine mese, c’è sempre qualcuno che ostenta ricchezza, potere e perché no, una fiammante Rolls Royce da 300mila euro. Eccolo il nuovo acquisto in bella mostra di Fabrizio Corona: una Rolls Royce, modello Ghost del valore superiore a 300mila euro. Inutile dire che Corona, neanche il tempo di prenderla, che la mostra ai suoi follower. E l'autista Gianni reagisce emozionato. Almeno così fa intuire nelle sue Instagram Stories nelle quali riprende il suo autista Gianni alle prese con la nuova fiammante vettura di lusso.

“Perché sei così contento e sei vestito così elegante?”, chiede Corona all'autista che risponde: “Devo dire altro” e mostra la macchina. “Ti ho preso la macchina nuova, una bella Rolls Royce”, dice l'ex fotografo dei vip. “Chi te l'ha comprata questa Rolls Royce?”, insiste ancora Corona. “Il mio capo”, dice Gianni. “Direi che a questo giro puoi ritenerti soddisfatto”. Fabrizio Corona poi si fa aprire la portiera e mostra gli interni: “eh non è male, non è male... fammi vedere dove mi siedo io”. (Continua dopo la foto)



Poi la minaccia scherzosa all'autista: “Gianni, a questo giro se spacchi questa macchina mi inc...o come un animale”. Tante le reazioni che ha suscitato questo video nei centinaia di migliaia di follower del pregiudicato Corona: chi da una parte omaggiava lo spirito imprenditoriale di Fabrizio, chi gli faceva i complimenti per l’ultimo acquisto e chi lo invidiava, chi, con analisi oggettiva, criticava l’ostentazione della ricchezza, della sua voglia viscerale di esibire la sua “merce di valore” e quindi i suoi soldi.

Quattro storie su Instagram che senza dubbio hanno fatto parlare di lui, dell’ex fotografo condannato dalla Suprema corte di Cassazione a 13 anni e 2 mesi di reclusione, colui che solo qualche settimana fa attaccò senza vergogna Ilary Blasi (qualcuno dice di comune accordo, ma chi lo sa); lo stesso che ha palesemente detto alla sua ex Silvia Provvedi “Senza di me sei niente” e che ha affermato “il giro sulla mia giostra ad Asia Argento è piaciuto, evidentemente”.

Ecco, questo è Fabrizio Corona: un personaggio misogino costruito o tutto vero? E sbaglia chi impreca e si lamenta contro di lui e poi continua a seguirlo (donne comprese), perché così facendo non si fa altro che sottostare a quel gioco che tanti odiano (ti seguo ma non condivido quel che dici, Ndr), ma che nessuno fa nulla per cambiarlo. Eppure basterebbe semplicemente ignoare. Viva l’ipocrisia, allora, nessuno escluso (anche la nostra per questo articolo, Ndr).

