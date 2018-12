Con la sua semplicità Caterina Balivo è diventata una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano. Dopo l'addio a 'Detto Fatto' ha esordito con il programma 'Vieni da me' e dopo un po' di rodaggio pare che gli ascolti la stiano premiando. “È tempo di far camminare questo programma con altre persone. È stato come lasciar partire un figlio, che oramai è cresciuto”, aveva detto la conduttrice ribadendo il suo addio al suo programma-tutorial che, in più di novecento puntate, le ha dato tante soddisfazioni.

Al posto suo l'attrice Bianca Guaccero, che il pubblico pare abbia particolarmente gradito. Non solo, secondo la Rubrica Pillole di Gossip di Oggi “L’attrice” inoltre avrebbe superato la prova non solo in diretta come conduttrice ma “Anche dietro le quinte” dove la sua professionalità e le sue maniere sono state molto apprezzate. A tal proposito infatti è stato scritto che: “Le maestranze degli studi Rai di Milano apprezzerebbero molto il suo stile educato e garbato”. (Continua a leggere dopo la foto)



Ma torniamo a Caterina Balivo. Nonostante l'addio a 'Detto fatto', la conduttrice è riuscita a mantenere alti gli ascolti del suo nuovo show, in cui i personaggi famosi (e non) si avvicendano nel suo salotto per chiacchierare o chiedere 'consigli'. E i fan continuano a seguirla sui social, dove poche ore fa la Balivo ha pubblicato una foto che ha incuriosito alcuni follower. In particolare una, che le ha chiesto cosa fosse l'anello che porta insieme alla fede nuziale.

Chi credeva che il gioiello fosse da ‘vip’, ossia dal valore irraggiungibile, si dovrà ricredere. La conduttrice di Vieni da me ha infatti spiegato che altro non è che un anello di nessun valore. “Vinto ad una pesca di beneficenza“. Sì, anche i vip indossano oggetti della pesca e Caterina Balivo, che spesso si contraddistingue per la sua genuinità e semplicità, ha deciso di indossare l'anello come se fosse un vero e proprio prezioso di grande valore.

Nelle scorse ore la conduttrice ha tagliato l’importante traguardo del primo milione di follower. E naturalmente non ha tardato a ringraziare i principali artefici di tale risultato, cioè i suoi fan: “Babbo Natale, bacio te per ringraziare il mio primo milione di follower su Instagram. Vi amo tutti“. Nella puntata di ieri di 'Vieni da me' la Balivo ha dato sfoggio di tutta la sua eccezionalità proprio nella puntata del suo show. Già, perché in studio si è presentata con tacco d'alto d'ordinanza, collant neri a pois e una scollatura molto audace.

Caterina Balivo, confessione sui figli a ‘La vita in diretta’: “Perché sono una pessima madre”