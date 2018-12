Polemiche contro Chiara Ferragni. Sarà pure la fashion influencer più famosa di Italia ma non la passa mai liscia… È il prezzo del successo, amiche. Un prezzo alto da pagare ma non è un problema per la Ferragni che può permettersi di tutto.

Ma stavolta cosa le è successo? La polemica partita sui social ha a che fare, neanche a dirlo, con il figlio Leone. Il primogenito della Ferragni e Fedez era già celebre – “Raviolo” – ancora prima di nascere. Dopo il parto la Ferragni è stata “ferma” per un po’ poi, però, è tornata in pista più carica che mai. Sì, la maternità le ha cambiato la vita ma Chiara non si è mai sentita di rinunciare completamente a se stessa e alle sue cose. Ed è giusto così. Perché rinunciare a tutto è un errore che porta le neo-mamme, pian piano, a deprimersi. A ogni modo non si può dire che la Ferragni faccia sacrifici. No, non si può dire. Le capita per esempio di andare in giro per il mondo per il mondo e di lasciare il figlio a casa. Continua a leggere dopo la foto

Ovvio, se deve partire lo lascia. Anche se poi ne sente la mancanza. Ebbene l’ultima accusa che le è stata mossa dai follower ha proprio a che fare con i viaggi che la tengono lontana dal figlio. Secondo le follower il figlio passa troppo tempo con le nonne e con la tata. Ma spieghiamo per bene. Chiara Ferragni è finita al centro delle polemiche dopo aver postato un video che mostra il piccolo Leone che piange quando viene fatto scendere dall’altalena. I follower più attenti, però, si sono accorti di una cosa… Continua a leggere dopo la foto

E di cosa? Mentre piangeva a consolare Leone non era Chiara Ferragni. La voce è evidentemente un’altra. È stata la stessa Chiara a rivelare che si trattava della tata brasiliana che la aiuta ogni volta che lei è alle prese con qualche impegno professionale. Gli utenti del web, dopo quella confessione, sono insorti. E hanno iniziato ad accusarla. “Chiara, chiama le cose con il loro nome”, “Non è la tata, è praticamente sua mamma visto che la sta crescendo lei e fa quello che dovresti fare tu. Sei ‘madre’ con il c*** degli altri”, ecco alcuni dei commenti. Continua a leggere dopo la foto

Ma Chiara, che non le manda certo a dire, non ha tardato a rispondere a tutto quell’odio: "Questi commenti che scopo hanno? Cercare di farmi sentire meno madre perché lavoro e sono aiutata a crescere mio figlio da mio marito, le nonne e la tata? Mi spiace ma su di me non funziona", è intervenuta la Ferragni. Brava! E voi che ne pensate?

