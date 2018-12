Non c’è giorno che non si parli di Fedez e Chiara Ferragni. La vita dei Ferragnez, figlio compreso, non ha segreti per i fan dal momento che il rapper e l’influencer ne condividono praticamente ogni istante sui social network. Giusto o sbagliato che sia, la coppia che tre mesi fa si è giurata amore eterno a Noto – giusto per citare uno degli eventi più mediatici in assoluto – continua a far parlare. E sparlare, a volte. Uno degli ultimissimi gesti, però, è stato più che lodevole.

A proposito di nozze, ricordate che Fedez e Chiara avevano chiesto agli invitati di non far loro regali ma di donare una somma in beneficenza? Ecco, così è stato. Alla fine hanno raccolto una bella cifra, 36mila euro, e come promesso l’hanno regalata tutta a una fan. Prima del matrimonio avevano chiesto ai follower di raccontare la loro storia via mail specificando il motivo per cui avrebbero dovuto destinare la ‘lista nozze’ proprio a uno di loro. Naturalmente sono arrivate moltissime mail e alla fine la scelta è ricaduta su Ramona. (Continua dopo la foto)

Ramona è una ragazza di Torino a cui nel 2015 è stato diagnosticato un cancro molto raro che l’ha costretta all’amputazione della gamba sinistra. “Grazie alla raccolta fondi che abbiamo fatto in occasione del nostro matrimonio potremo prendere una protesi elettronica a Ramona che dopo anni potrà tornare a camminale”, ha fatto sapere il rapper su Instagram postando la foto e il video dell’incontro con la fan, avvenuto nei giorni scorsi a casa della torinese. “Una ragazza incredibile che in poche ore è riuscita a trasmettere una positività e un’energia che poche volte mi è capitato di provare”, ha poi aggiunto Fedez.

Qualche giorno prima, invece, l’attenzione dei fan (e quindi dei media) era stata catalizzata da una foto rivelatrice di Chiara. La bella fashion blogger, che ha da poco festeggiato i tre mesi di matrimonio, ha voluto condividere su Instagram l’abito sfoggiato al primo appuntamento con Fedez. Un outfit audace, come mostra la foto che, ovviamente, è stata commentatissima. Abito trasparente e lato B in bella vista: "Ero al primo grande evento a New York dopo il nostro fidanzamento", ha poi scritto nella didascalia.

Visualizza questo post su Instagram 🔞 Un post condiviso da Fedez (@fedez) in data: Dic 5, 2018 at 7:57 PST





Rimanendo in tema ‘hot’, eccoci all’ultimissima dei Ferragnez. È Fedez, stavolta, a pubblicare sul suo profilo Instagram uno scatto bollente che, infatti, è accompagnato dal simbolo ‘vietato ai minori di 18 anni’. Che poi a ben guardare di vietato c’è poco perché le parti intime sono coperte, ma nella foto si due si mostrano completamente nudi sul letto. Chiara guarda dritta nell’obiettivo, Fedez, che è sopra di lei, altrove. La reazione dei fan? Sono esplosi alla vista di questa bellissima fotografia. Migliaia i commenti estasiati come “Siete bellissimi”, “Ma quanto siete belli!”, “Coppia stupenda” e tanti, tanti altri.

