Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne. Tronista lei, corteggiatore lui poco dopo la scelta hanno voluto subito testare la loro neonata relazione a Temptation Island Vip. Un’esperienza finita positivamente per la coppia, uscita insieme dal villaggio, ma non senza qualche discussione anche per via della presenza di Niccolò, che da ex pretendente di Nilufar era tra i single di questa ultima edizione del docu-reality di Canale 5.

Finito Temptation, come tutte le altre coppie – anche quelle che si sono separate come Valeria Marini e il suo Patrick Baldassarri – Nilufar e Giordano sono tornati nello studio di Maria De Filippi per raccontare la propria esperienza e chiarire i dubbi di pubblico e opinionisti sul rapporto di lei con Niccolò. Sono molto innamorati e, dopo un inizio “col freno a mano tirato”, i due ex protagonisti del trono classico hanno trovato il loro equilibrio e un’intesa sempre più forte. (Continua dopo la foto)



E anche in tv si vedono raramente adesso, sui social network, dove contano migliaia e migliaia di follwer, continuano a essere seguitissimi. Ed è proprio su Instagram che i fan hanno appreso della loro ‘giornata no’. Per motivi diversi, le ultime ore non sono state entusiasmanti e positive, tanto per Nilufar quanto per Giordano. La prima, come mostrato nelle Storie, ha avuto un piccolo infortunio al labbro superiore.

“Amici buongiorno, guardate che mi sono combinata – ha fatto sapere mostrando la ferita al labbro - Ero stesa a letto con Giordanino, stavo guardando delle cose al telefono e mi è caduto sul labbro. Mi si è spaccato… Quando mangi l’insalata al limone e hai il labbro spaccato in due… Fa malissimo”. Niente di grave, certo, ma la ferita in quel punto è comunque fastidiosa. E ora passiamo a Giordano, perché la sfortuna si è abbattuta anche su di lui facendolo infuriare e non poco, come anticipa la stessa Nilufar: “Oggi è un giorno un po’ di m… Non solo dovevamo andare a fare il giro col quad, ma piove. Hanno anche sbattuto proprio sul quad e mi hanno piegato la ruota. Giordanino è avvelenato”.

“Il testa di c… ha pensato benissimo di andare via, non è che ha citofonato a casa dicendo ‘ho sbattuto, ho fatto dei danni'”, spiega Mazzocchi che riserva poi qualche altra parola colorita a chi ha causato il danno senza renderne conto, ma ha anche aggiunto di aver subito provveduto ad aggiustare il mezzo in modo che il giorno successivo, alla faccia di chi non lo ha avvertito dell’incidente, potrà andare a farsi un giro.

