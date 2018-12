La proposta di matrimonio più goffa di sempre. Ah, l’emozione! Rovinato il momento più bello, che si trasforma in un incubo anche se poi, per fortuna, arriva il lieto fine. Quella che stiamo per raccontarvi è la storia di una coppia che arriva dal Regno Unito e che presto convolerà a nozze. Lui, John, aveva organizzato tutto nei minimi dettagli. Aveva scelto "Times Square" a New York per proporre alla sua fidanzata Daniella di sposarlo e magari prima del momento fatidico dell’inginocchiamento ai suoi piedi con l’anello in mano ha provato e riprovato quella scena più volte perché tutto doveva essere perfetto.

Quantomeno filare liscio, ma non è stato così. O meglio, la proposta è andata bene: John si è messo in ginocchio davanti a Daniella e le ha fatto la domanda di rito a cui lei ha risposto subito “sì”. L’imprevisto è arrivato dopo qualche secondo, quando lei ha aperto la mano ma l’anello è caduto nella griglia sul marciapiede. Panico. (Continua dopo la foto)



Come mostra il filmato registrato dalle telecamere di sicurezza e poi pubblicato sulla pagina Facebook del dipartimento di polizia di New York, i due futuri sposini cercano invano di recuperare il gioiello. Prima si accovaccia lui, poi lei ed entrambi iniziano a guardare attraverso la grata sulla strada attraverso cui è scivolato l’anello che avrebbe dovuto stare già al dito di Daniella.

Niente da fare: l’anello è irrecuperabile. Almeno per loro che, finita la vacanza, sono tornati in Gran Bretagna senza il solitario. Ma nel frattempo gli agenti sono riusciti a recuperarlo e hanno condiviso sui social network il filmato girato dalla telecamere di sicurezza di Times Square. In sostanza hanno chiesto aiuto al popolo della rete per rintracciare la coppia un po’ maldestra ma anche parecchio sfortunata

WANTED for dropping his fiancée’s ring in @TimesSquareNYC!

She said Yes - but he was so excited that he dropped the ring in a grate. Our @NYPDSpecialops officers rescued it & would like to return it to the happy couple. Help us find them? 💍 call 800-577-TIPS @NYPDTIPS @NYPDMTN pic.twitter.com/tPWg8OE0MQ

— NYPD NEWS (@NYPDnews) 1 dicembre 2018