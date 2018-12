Il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez, avvenuto il primo settembre a Noto, rimarrà nella storia. Oltre che per la magnificenza dei tre giorni di festeggiamenti, in molti lo ricorderanno anche per il bellissimo gesto che i Ferragnez hanno fatto nei confronti dei loro fan. La coppia aveva spiegato che i soldi racconti per la lista nozze sarebbero andati in beneficenza e così è stato.

Chiara e Fedez hanno raccolto una bella somma di denaro (36mila euro) che hanno scelto di destinare a un fan, invitandoli a scrivergli delle mail, raccontando ognuno la propria storia e specificando il motivo per cui avrebbero dovuto destinare la ‘lista nozze’ proprio a loro. I Ferragnez hanno ricevuto molte lettere e alla fine hanno scelto Ramona. Marito e moglie, lasciato il piccolo Leone a casa, sono partiti alla volta di Torino per incontrare la loro fan e trascorrere una giornata insieme a lei. Ramona è una ragazza di Torino a cui nel 2015 le è stato diagnosticato un cancro molto raro che l’ha costretta ad amputare la gamba sinistra. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grazie alla raccolta fondi che abbiamo fatto in occasione del nostro matrimonio potremo prendere una protesi elettronica a Ramona che dopo anni potrà tornare a camminale” scrive Federico Lucia su Instagram postando la foto e un video dell’incontro con la fan, avvenuto questa mattina a casa della torinese. “Una ragazza incredibile che in poche ore è riuscita a trasmettere una positività e un’energia che poche volte mi è capitato di provare” aggiunge il giudice di X Factor 2018. (Continua a leggere dopo la foto)

Fedez ha racontato anche che la ragazza, dopo l’amputazione, è stata sette mesi a letto immobile “ciò nonostante riesce a raccontate tutto con un sorriso e una forza che mi hanno sinceramente spiazzato”. Anche la Ferragni, sempre via Instagram, spiega che con questa protesi artificiale la ragazza potrà tornare a essere indipendente: “Oggi abbiamo incontrato per la prima volta Ramona: lei è la persona che abbiamo deciso di aiutare con le donazioni del nostro matrimonio. Nel 2015, le è stata diagnosticata una forma rara di cancro che l’hanno costretta all’amputazione di una gamba. Abbiamo deciso di aiutare lei per darle una gamba artificiale con un ginocchio elettronico che potrà renderla di nuovo autonoma''. (Continua a leggere dopo la foto)

''Nel nostro Paese poche sono le persone che possono permettersi la possibilità di comprare modelli di gambe artificiali così moderni. Non vediamo l’ora di vederla camminare di nuovo”, spiega ancora Chiara Ferragni mentre documenta l’incontro avuto con Ramona insieme a Fedez. Come detto, la giovane ha subito l’amputazione della gamba a causa del tumore nel 2015 ed è stata immobile per quasi un anno. Ora, grazie ai soldi raccolti prima delle nozze e a lei donati da Chiara Ferragni e Fedez, potrà riprendere a camminare.

