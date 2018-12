Michelle Hunziker irriconoscibile. Il cambio look: capelli corti e scuri

“Allora le bambine mi hanno chiesto di mettermi la parrucca così possiamo andare in giro a giocare senza che nessuno mi riconosca”. Queste le parole che Michelle Hunziker ha detto in una Instagram Stories, a proposito del suo look inedito. Il colpo di testa della conduttrice televisiva è arrivato in questo primo lunedì di dicembre sfoggiando il nuovo look e spiazzando i follower. La bionda showgirl, infatti, sulle storie di Instagram, ha pubblicato le immagini del suo nuovo look lasciando letteralmente senza parole i follower.

La moglie di Tomaso Trussardi sfoggia una parrucca sui social esattamente come sta facendo, sin dalla prima puntata del Grande Fratello vip 2018, Ilary Blasi, che sorprende ogni settimana il pubblico con il suo look. La Hunziker, per accontentare le figlie Sole e Celeste, ha deciso di dire addio, almeno per un giorno, ai lunghi capelli biondi optando per una parrucca dai capelli corti e scuri. (Continua a leggere dopo la foto)



“Le bambine mi hanno chiesto di mettermi la parrucca perché così possiamo andare in giro, a giocare, senza che nessuno mi riconosca”, spiega Michelle che poi chiede a Sole e Celeste – “secondo voi mi riconoscono così?”. “Nooo”, urlano le bambine a cui la Hunziker dedica tutto il suo tempo libero concedendosi delle lunghe giornate di giochi in loro compagnia. Michelle, inoltre, non dimentica di mandare un messaggio a tutti i suoi fans che, ogni giorno, le dimostrano amore e sostegno. La showgirl così, invita tutti a non smettere mai di sognare e a non farsi limitare dagli altri.

“Il futuro non esiste ancora, ma lo possiamo sognare qui e adesso, vivendo il presente con curiosità e lavorando sodo, senza arrenderci mai. Non fatevi limitare… Nessuno può vietarvi di sognare alla grande e, credetemi, se vi dico che i sogni, se arrivano dal cuore, prima o poi diventeranno realtà. Credeteci fermamente, non dubitate. La vera forza sta nel crederci. Ho imparato dai miei bambini: loro si meravigliano sempre e non dubitano mai. La vita è meravigliosa e io vi voglio bene”, scrive Michelle. Michelle Hunziker lascia il tg satirico Striscia la notizia, giunto alla 25esima edizione. Il celebre programma in onda tutte le sere alle 20.35 su Canale 5 avrà quindi un nuovo conduttore.

A sostituire Michelle Hunziker ci sarà Enzo Iacchetti, storico presentatore dello show del preserale Mediaset che da sempre fa coppia fissa con Ezio Greggio. La showgirl ha deciso di lasciare la conduzione di Striscia perché ha dei nuovi progetti in corso. Tra questi nuovi progetti c’è quello del nuovo marchio Goovi, abbreviazione di The Good Vibes (letteralmente, “buone vibrazioni’). Progetto che, grazie ai consigli del marito Tomaso Trussardi, potrà portarle un grande successo anche nel mondo dell’imprenditoria.

