Emma Marrone è una delle cantanti più amate italiane e di recente i suoi numerosissimi fan (solo su Instagram ne conta quasi 3 milioni e mezzo) hanno potuto vederla anche al Maurizio Costanzo Show, dove è apparsa serena e molto concentrata sul suo lavoro. L’ex vincitrice di Amici sta vivendo un periodo d’oro sul fronte carriera. "Mi ritengo una donna molto foetunata – ha detto a Costanzo - È anche vero che ho lavorato tanto per mantenere quello che la vita mi ha regalato, le opportunità che mi sono state messe davanti".

Ha appena conquistato un disco di platino con ‘Essere qui’ e il nuovo singolo, ‘Mondiale’, sta ottenendo un grande successo: "Sono veramente contenta, soprattutto adesso che finalmente è arrivato questo disco di platino tanto atteso per un album sul quale all'inizio non stava scommettendo nessuno - ha proseguito - Ho capito che il successo è rimanere fedeli a se stessi sempre, senza farsi piegare dalle mode del momento, resistere. La resistenza è il successo. Per me la musica è come la fede, bisogna crederci sempre fino all'ultimo, perché non sempre arriva tutto subito". (Continua dopo la foto)



Il bilancio per Emma è ottimo, ma è sull’amore che i fan volevano news. E Maurizio Costanzo non ha indugiato con ‘quella’ domanda clou. Il giornalista e conduttore è andato subito dritto al punto: “Sei innamorata?”. E lei, che si è sempre distinta anche per il suo essere molto diretta, ha risposto senza giri di parole. “No”, secco, ha replicato infrangendo i rumor che la volevano impegnata con Giacomo Ferrara, attore conosciuto soprattutto per il suo ruolo di Spadino in Suburra.

I due erano già stati paparazzati durante l’estate e a molti non era sfuggita la grande complicità. Poi sono arrivate alcune Stories apparse sul profilo Instagram della Marrone. Delle clip, nel dettaglio, che raccontavano un viaggio insieme all’attore e, inutile aggiungerlo, il gossip si è acceso in un istante. Ma resta un pettegolezzo, stando alla risposta che ha dato Emma a Costanzo. Ma a proposito di Instagram, l’altro giorno Emma ha deciso di mostrarsi in un'inedita versione sexy che ha mandato subito in delirio i fan.





Oltre 88mila i like sotto lo scatto in cui la salentina si mostra super sexy di prima mattina, ma anche completamente struccata. Nello scatto si vede la cantante in piedi, di fronte allo specchio, con indosso solo un reggiseno di pizzo nero della nuova collezione Tezenis di cui è testimonial. "Lunedì stretching e sbadigli", ha scritto nella didascalia. Ma non si può a fare a meno di notare che, seppur senza un filo di trucco, al naturale la cantante è sempre bellissima. E i fan non hanno potuto non farle i complimenti.

