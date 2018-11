“Eri così bello al naturale, adesso sembri un ufo”, “Botulino a go go” e “Saresti stato ancora più bello con il fascino naturale dei quarant'anni.... peccato”. Quindi l’accostamento con il Ken Umano: “Sembri Ken di Plastica”; “Sembri Ken… un uomo di plastica, peccato!”, e ancora: “Ciao Dario (che è vero nome dell’attore), il Ken Umano ce l’abbiamo noi”. E questi sono solo alcuni dei commenti lasciati dai fan di Gabriel Garko sotto alla foto social che, di fatto, ha segnato il ritorno su Instagram dell’attore.

Un selfie in cui lui indossava un maglione verde e stava evidentemente facendo colazione vista la didascalia (“Colazionando") e che ora è stato rimosso (ma che vi mostriamo lo stesso perché ce ne eravamo occupati quando Garko l’aveva postato). Garko non è certo il personaggio del mondo dello spettacolo più attivo su Instagram. E infatti era dalla metà di ottobre che i suoi fan non ricevevano ‘aggiornamenti’. Dopo più di un mese, quindi, ha condiviso con i suoi 300mila follower questo scatto che è stato commentatissimo. (Continua dopo la foto)



Non solo critiche al suo aspetto e polemiche sul suo presunto ricorso alla chirurgia plastica, anche tanti messaggi di affetto lasciati dai fan felici di rivederlo finalmente attivo su Instagram. Ma diciamo che in generale sono stati moltissimi gli attacchi e i commenti negativi. Una polemica, questa sui ritocchini, che tormenta l’attore da anni ormai. Da quando, nel 2016, si notò che il Gabriel Garko apparso sul palco dell’Ariston sembrava più gonfio del solito.

Da lì, e a più riprese, i rumor su Garko, che anche ultimamente e soprattutto dopo quella foto poi rimossa è definito “irriconoscibile”. Avrà cancellato il selfie da Instagram per i troppi attacchi ricevuti? Questo non è dato saperlo, ma dopo poco averla cancellata, l’attore è tornato con un nuovo post, sempre su Instagram. ‘Nuovo’ si fa per dire: è la stessa immagine ma ritoccata con effetti che lo fa sembrare invecchiato e stavolta irriconoscibile sul serio.

Visualizza questo post su Instagram Al calduccio davanti alla stufa Un post condiviso da Gabriel Garko (@gabrielgarko_official) in data: Nov 28, 2018 at 2:53 PST





Nessuna didascalia di accompagnamento relativa alla trasformazione e nessuna replica alle critiche feroci ricevute sotto alla foto ‘originale’. Solo la frase: “Al calduccio davanti alla stufa”. Una provocazione, è ovvio. Lo fa notare anche una follower, che commenta così lo scatto spaventoso di Garko: “Non so se avete capito, ma è una provocazione sul fatto gli ha scritto: ‘Sembri rifatto, sembri il Ken Umano etc… come per dire che tanto avrete sempre da dire! Ahah forte la foto Gabriel!”. E ha anche aggiunto: “Gabriel aveva spiegato che si era gonfiato per una cura e per via del cortisone. Ci sta che uno si gonfia, ma non è rifatto”.

