Quarantasette anni e un fisico pazzesco. Lo direste mai? A giudicare dalle foto che pubblica sui social, Justine Mattera è ancora una bomba sexy. L'ex moglie di Paolo Limiti, diventata famosa in Italia per la sua somiglianza alla mitica Marilyn Monroe, è una vera bomba sexy e sui social le sue foto hot fanno impazzire i fan. L'ultima in ordine di tempo è quella in cui la Mattera compare completamente nuda, con il seno coperto solo dalle braccia.

"Christmas is coming…" ha scritto Justine Mattera postato la foto senza veli, o meglio con pochi veli addosso, per annunciare a suo modo l'arrivo del Natale. Nello scatto, pubblicato sul suo profilo Instagram, l'ex showgirl posa indossando solo uno scalda collo azzurro, delle calze coordinate e coprendo i seni con le braccia. Il post, ovviamente, non poteva e non è passato inosservato e in molti, tra l’altro, l'hanno accusata di aver fatto ricorso a Photoshop per apparire così tanto in forma. (Continua a leggere dopo la foto)



Ma Justine Mattera non ci sta e poco dopo replica: "Le accuse mi fanno ridere". E ancora, ha aggiunto: "La foto è stata fatta in un backstage dalla bravissima truccatrice Ania con il mio cellulare". Il fisco perfetto di Justine è stato modellato grazie allo sport: “Sono sempre stata una grande sportiva da ore e ore di allenamento, nuoto al liceo, nuoto sincronizzato e canottaggio all’università… La passione per la bici, quasi un’ossessione per questo sport, è nata qui in Italia grazie a mio marito… Due anni fa ho anche iniziato a correre e ho fatto una mezza maratona e un triathlon…”, aveva raccontato la showgirl.

Non è certo la prima volta che Justine provoca i suoi fan con scatti bollenti. L'ex moglie di Paolo Limiti non ha mai fatto mistero della sua verve di provocatrice nata. Stuzzicando tutto e tutti e lasciando i suoi follower senza parole con scatti al cardiopalma. Lo scorso settembre Justine - che ha 47 anni e due figli, nati dal suo secondo matrimonio con Fabrizio Cassata - ha postato uno scatto che la ritrae completamente nuda, sdraiata sull'erba di un prato mentre con le mani copre le sue nudità.

L'irriverente Justine aveva dedicato questo post alle mamme che, come lei, hanno superato i 40 anni: ''Chi ce lo dice che ad una certa età non siamo più attraenti, che dovremmo negare la nostra femminilità?'' aveva scritto in calce allo scatto attirando tantissimi commenti. Con il suo fisico mozzafiato, qualche tempo fa la showgirl italo-americana ha mostrato senza veli anche su Playboy. “Mi sento a mio agio in ogni cosa che faccio”, aveva detto la sexy showgirl. “Mi piace cambiare, mi piace sfidarmi e se decido di fare qualcosa è perché mi piace e perché penso sia nelle mie corde e ci metto tutta la mia passione”.

