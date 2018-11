Luna di miele dei Ferragnez, Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso dove andranno in viaggio di nozze. Lo ha svelato la fashion blogger in una Storia di Instagram e, a quanto pare, la scelta della coppia è caduta sulle Maldive: il rapper e l'influencer partiranno all'inizio di gennaio. La Ferragni ha poi approfittato dell'annuncio per chiedere consigli ai follower su quale sia il resort più esclusivo delle isole, in cui poter festeggiare - oltre alle nozze - anche il Capodanno.

Ma questa non è che l’ultimissima news sulla coppia più social che ci sia che ha pronunciato il fatidico sì il 1 settembre scorso a Noto con una cerimonia da sogno. Nelle ultime ore il cantante ha spiazzato i fan annunciando che dalla prossima stagione non sarà più giudice di X Factor: “Ho paura che tutta questa mediaticità possa mettere in ombra la mia musica e questo è il motivo per il quale ho preso la decisione di spostare da parte tutto ciò che è televisivo per mettere il fuoco solo su quello”, ha confidato a TgCom24. (Continua dopo la foto)

Il rapper ha spiegato anche il suo punto di vista sulla sua visibilità in costante ascesa: “La sovraesposizione mediatica è qualcosa che da un lato si cerca, da un lato non si vuole. È una dicotomia, un conflitto continuo che viviamo sia io che mia moglie, Chiara Ferragni”. Dunque la decisione di mollare un po’ il colpo in tv per dedicarsi esclusivamente alla musica. Novità in vista, stando alle ultime indiscrezioni, anche per la Ferragni: l’influencer, si mormora, sarebbe pronta a riprendere gli studi di Giurisprudenza all'Università Bocconi di Milano.

E mentre Leone, il figlio della coppia nato a marzo scorso a Los Angeles, comincia a parlare Chiara, in vena di ricordi, ha voluto condividere con i fan uno scatto dal passato. Ha rivelato come si è presentata al primo appuntamento con Fedez, quello che oggi è diventato suo marito. Outfit audace, come mostra la foto che, ovviamente, è stata commentatissima. Abito trasparente e lato B in bella vista: "Ero al primo grande evento a New York dopo il nostro fidanzamento", scrive lei nella didascalia.





I commenti? Più di 13mila e, come sempre, molto variegati. La foto è bollente, dunque molti fan si sono scatenati. Dai classici “Super hot” e “Ammazza!” a “All’appuntamento sei andata nuda?” e “Ma solo io non lo vedo questo vestito?”. I più ironici fanno notare la “sobrietà” del vestito, i più polemici le ricordano che ha un figlio (“Che penserà di sua madre quando vedrà ste foto? C’è sua madre praticamente nuda bah...”) e qualcuno si chiede come faccia Fedez a non essere geloso.

Dietro le quinte del potere Business.it

"Ma come?!". La prima parola di Leone Lucia è tutta un programma. Ferragnez di sasso