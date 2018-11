“Benvenuta Camilla”, nata in un giorno speciale. Il papà (vip) è al settimo cielo

“Benvenuta Camilla” e tre cuoricini rossi. Così, nella didascalia che accompagna la prima foto che mostra la manina della piccola, dà il grande annuncio ai fan: è diventato papà. Fiocco rosa, dunque, per Nicola Balestri e la sua compagna Erica. Non vi dice niente il nome del neo papà? Probabile, perché lo conosciamo tutti con il nome d’arte, ovvero Ballo. Sì, Camilla è la figlia dello storico bassista dei Lunapop, la band bolognese di Cesare Cremonini.

E come poteva non essere lui, il cantante del gruppo che a fine anni Novanta ha dominato le classifiche con ’50 Special’ a non essere tra i primi a fare gli auguri al musicista 36enne? Poco dopo il post di Ballo, che su Instagram ha dato il benvenuto alla nuova arrivata in famiglia, nata dall'amore con la sua compagna Erica, è arrivato subito il messaggio dell’amico e collega Cesare, con cui il bassista ha continuato e continua tuttora a collaborare anche dopo lo scioglimento dei Lunapop. (Continua dopo la foto)



Ballo si è unito artisticamente a Cremonini nel 1999. Quest’ultimo all'epoca militava nella band Senza filtro, poi sono nati i Lunapop, un nome suggerito dal produttore Walter Mameli. Oltre a Cesare e Ballo, facevano parte del gruppo bolognese anche i chitarristi Michele "Mike" Giuliani e Gabriele Gallasso e il batterista Alessandro "Lillo" De Simone. Dopo il successo di ’50 Special’ sono arrivati brani come ‘Un giorno migliore’ e ‘Qualcosa di grande’ e i Lunapop sono diventati la band più amata dai giovanissimi.

Il gruppo si è sciolto ufficialmente nel 2002 ma, come anticipato, Nicola ‘Ballo’ Balestri ha continuato a collaborare con Cesare Cremonini nella sua carriera da solista e tuttora è al suo fianco sul palco. Nata Camilla, Cesare ha subito condiviso la gioia per l’amico sui social rivelando che la piccola è venuta al mondo in un giorno davvero speciale: il 28 novembre, quando è in programma la prima delle due date del concerto presso l’Unipol Arena di Casalecchio Sul Reno del cantante e della band di cui fa parte lo stesso Balestri.

Visualizza questo post su Instagram Benvenuta Camilla ❤️❤️❤️ Un post condiviso da Nicola Balestri (@ballosballo) in data: Nov 27, 2018 at 9:28 PST





"Congratulazioni al talentuoso neo papà Nicola Balestri – ha scritto Cremonini mostrando un enorme fiocco rosa appeso sulla porta del camerino - La tua Camilla ha scelto di nascere il giorno del nostro primo concerto di Bologna, commuovendo tutti, e rendendoci ancora più felici di essere a casa. Questo concerto è dedicato a lei, a te e ad Erica. Un enorme augurio di felicità da tutti noi". Inutile aggiungere che sotto il post sono piovuti like e messaggi di auguri.

