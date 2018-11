Dopo una marea di rumor, è arrivata la conferma: dopo Andrea Damante, Giulia De Lellis volta pagina con Irama. L’influencer con un passato a Uomini e Donne e al Grande Fratello Vip e il vincitore dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi (vero nome Mario Fanti) si sono fidanzati qualche tempo fa e dopo che una rivista ha pubblicato una foto di un loro bacio, hanno deciso di vivere la loro relazione alla luce del sole. Usciti allo scoperto, negli ultimi giorni è stato un continuo di post romantici e non sono mancate le dediche ai concerti. Fino all’ultima news: le presentazioni in famiglia.

Giulia, che nella Casa avevamo conosciuto come “esperta di tendenze” ha aperto al neo fidanzato le porte di casa. Il cantante ha infatti conosciuto a Roma la sorella della De Lellis Veronica e sua figlia Matilda e anche mamma Sandra. È ufficiale, dunque: dopo la fine della storia con Damante e i vari flirt affibbiati (l’ultimo era stato quello con il personal trainer Cristiano Iovino, ex di Sabrina Ghio), Giulietta ha ritrovato l’amore con Irama. (Continua dopo la foto)





Anche il suo ex, a star a sentire il gossip, avrebbe una nuova fiamma. Notizia ‘dell’ultima ora’: Andrea, ex tronista di Uomini e Donne ed ex gieffino oggi affermato deejay nelle discoteche più note, ultimamente si accompagna spesso con la giovane ereditiera Maya Henry che, come ha notato più di qualcuno, somiglia in modo notevole alla De Lellis. È amore? Forse è presto per dirlo, ma il gossip è già rimbalzato ovunque dopo che il settimanale Diva e Donna li ha sorpresi a passeggio a Beverly Hills e poi in un locale per una cena romantica.

Lei, Maya, ha 18 anni ed è nata in Texas, dove fa la modella e dove ha fondato una charity che si occupa di bambini, istruzione e animali. Gli appassionati di cronaca rosa la ricorderanno perché in passato pare abbia avuto un flirt con Lyam Payne, ex membro della band degli “One direction”. Tornando a Giulietta, i suoi numerosi fan saranno al settimo cielo dopo aver appreso che tornerà in tv. Farà infatti parte del cast fisso del nuovo programma della Gialappa's Band, "Mai Dire Talk", che debutterà su Italia 1 con la conduzione del Mago Forest e delle giornaliste Greta Mauro e Stefania Scordio.





Ora di nuovo in tv, ieri allo Iulm, la libera università di Roma e Milano, in veste di professoressa per parlare agli studenti della sua attività: la De Lellis, che oggi conta oltre 3 milioni e mezzo di follower su Instagram ha fatto passi da gigante dai tempi di Uomini e Donne. Ma è anche molto cambiata. A proposito di Instagram, l’altro giorno ha fatto un regalo ai fan: nelle Storie ha condiviso, come riporta Bitchyf, due suoi vecchi scatti in cui è davvero difficile riconoscerla. Foto di quando era una ragazzina (è nata nel 1996) che risalgono rispettivamente al 2013 e al 2014, ovvero a cavallo fra i suoi 17 anni e la maggiore età. Le commenta così: “2014 capelli naturali e occhialata” e “Io convinta, correva l’anno 2013” (e aggiunge pure che è "imbarazzante"). Dite la verità: l’avreste riconosciuta se non vi avessimo detto che era lei?

