Ornella Muti in ospedale: la figlia Naike mostra la foto. Cosa è successo

Ornella Muti in ospedale. È la figlia Naike ad annunciarlo ai fan con un post pubblicato sui suoi profili social. La Rivelli mostra una foto dell'attrice in una camera al pronto soccorso di Ovada, in provincia di Alessandria, con una flebo attaccata al braccio. Poi, nella didascalia, ringrazia in inglese e in italiano il personale dell’ospedale e, attraverso una serie di hashtag tra cui spicca la parola "#polmonite" fa capire cosa è successo alla madre.

Nello scatto Ornella (che ha poi ricondiviso sul suo Instagram il post della figlia) è seduta sul letto accanto a una dottoressa e sorride, facendo quindi capire che le sue condizioni non sono preoccupanti. Tra i commenti, però, moltissimi fan hanno voluto rivolgere gli auguri di pronta guarigione all’attrice, icona del cinema italiano che all’anagrafe è Francesca Romana Rivelli. “Forza Ornella!”, si legge tra i numerosissimi commenti. E ancora: “Buona guarigione, sei sempre più bella”, “Curati bene, è pesante e bisogna riposare”. (Continua dopo la foto)



La Muti, che ha anche altri due figli, Carolina e Andrea, nati dal matrimonio con Federico Fachinetti, si è trasferita da circa un anno nella casa di campagna a Ovada che aveva comprato anni fa. Ci vive proprio insieme alla figlia Naike, dopo lo sfratto accelerato dall'appartamento romano per un problema tecnico, ma trascorre buona parte dell'anno anche a Mosca e Montecarlo. Non è la prima volta che Naike condivide coi fan uno scatto dell’attrice in ospedale.

Il precedente, che risale a marzo 2017, aveva fatto parecchio discutere perché Naike aveva immortalato la madre, che era reduce da un'operazione chirurgica causata da una frattura del braccio, sempre su un letto d’ospedale ma in topless. "Non potevo non rubare questo scatto.. ma soprattutto non potevo non postarlo.. È tornata Streghe! Più forte e bella di prima!!", scriveva nella didascalia.





Le due sono state di recente ospiti di Mara Venier nel salotto di Domenica In. Naike, che per l’intervista doppia aveva scelto un look molto sexy, si era raccontata a 360 gradi parlando del suo primo bacio (“L’ho dato al padre di mio figlio, avevamo 12 o 13 anni”) e della fine della sua storia d'amore con Yari Carrisi. Ma aveva anche rivelato di essere di nuovo single e in cerca del grande amore della sua vita. “Gli amori finiscono – aveva poi confermato la Muti - La loro famiglia è molto social. È stato un amore andato male”.

