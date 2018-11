Asia Nuccetelli choc. La figlia di Antonella Mosetti ha lasciato i fan a bocca aperta scrivendo: “Perderò la mano”. Cosa?

Di recente avevamo parlato di Asia Nuccetelli per via dei suoi ritocchini estetici. Tanti, troppi. Dopo la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip – Asia Nuccetelli e Antonella Mosetti avevano partecipato insieme come unico concorrente – il volto della figlia della ex ragazzina di Non è la Rai era cambiato completamente. Una trasformazione choc che non aveva lasciato indifferente il pubblico. Ma la Nuccetelli aveva continuato a stravolgere il suo aspetto tanto da risultare irriconoscibile. Poi, però, si era pentita. Tanto che aveva deciso di non farsi mai più vedere in televisione. A raccontare il suo dolore e la sua frustrazione era stata sua madre a Domenica Live. Avete sentito cosa aveva detto la Mosetti seduta nel salotto di Barbara D’Urso? “È distrutta psicologicamente”, aveva detto della figlia Asia. Continua a leggere dopo la foto

“Per i suoi ritocchini estetici, che non ha mai nascosto – aveva detto Antonella Mosetti - mia figlia è stata distrutta psicologicamente. Tanto che non vuole fare più televisione”. Ma non era stata lei a portare la figlia dal più bravo chirurgo estetico? Erano state le sue testuali parole… A ogni modo, nonostante le dichiarazioni della madre, Asia Nuccetelli era stata ospite di Barbara D’Urso in una puntata dedicata – indovinate un po’ – alla chirurgia estetica. Continua a leggere dopo la foto

“Mi dà fastidio che si dica che sono irriconoscibile, non ho stravolto il mio viso, solo qualche iniezione di acido ialuronico perché così si fa tra le giovani e il naso. Basta, ah anche il seno. Ho solo 22 anni e il cambiamento è dovuto all’età” aveva detto la Nuccetelli. Ma veniamo alla sua mano. In che senso la perderà? Quelle parole su Instagram hanno sconvolto i fan della Nuccetelli. “Probabilmente perderò la mano” ha scritto Asia in una stories. Continua a leggere dopo la foto

Tra una sponsorizzazione a un prodotto di bellezza e un altro, c’è una foto con una taglio al dito con tanto di sangue. Quel che ha lasciato sconvolti è la didascalia: “Probabilmente perderò la mano…”, ha scritto Asia in modo ironico. Beh, lasciamo stare i commenti. Quante critiche le arriveranno per questa battuta? Non abbiamo dubbi: saranno tantissime…

Dietro le quinte del potere Business.it

Asia Nuccetelli torna in tv: dimagrita e “diversa” sciocca il pubblico

fbq('track', 'Gossip');