Romina Power straziata dal dolore. La ex moglie di Al Bano Carrisi è sconvolta per quanto accaduto. Cosa è successo di così terribile? Romina Power è sconvolta per la morte del leggendario regista Bernardo Bertolucci venuto a mancare dopo una lunga malattia a 77 anni. Il regista di capolavori come Novecento, Ultimo tango a Parigi, Il té nel deserto, Piccolo Buddha e L'ultimo imperatore, il film da nove Oscar, è morto lunedì 26 novembre alle 7 nella sua casa di Trastevere, a Roma, circondato dall'affetto della moglie Clare Peploe. Malato da tempo, era costretto su una sedia a rotelle.

Tutto il mondo dello spettacolo – e non solo - si è stretto attorno alla famiglia del regista in questo momento tanto drammatico. Alla camera ardente, allestita in Campidoglio, tra i primi a rendere omaggio al regista ci sono stati Vittorio Storaro, Walter Veltroni, Ignazio Oliva, il vicesindaco e assessore alla Cultura Luca Bergamo, Pappi Corsicato, Valentina Cervi, Mimmo Calopresti, Piergiorgio Bellocchio, e una prima classe del liceo scientifico Avogadro di Roma. Continua a leggere dopo la foto

"All'inizio è stato un compagno di lavoro, poi un fratello ma quasi subito anche un maestro per me", ha detto Vittorio Storaro, autore della fotografia premio Oscar nei capolavori del regista e suo grande amico. Tra gli altri intervenuti: Francesco Rutelli, Maria Sole Tognazzi, Regina Orioli, Marina Cicogna, Amedeo Pagani e Mario Martone. Tra chi ha ricordato Bernardo Bertolucci, c’è anche Romina Power che ha preso molto male la morte del regista. Continua a leggere dopo la foto

La cantante, che al momento si trova in America, ha voluto rendere omaggio al grande regista con un post sul suo profilo Instagram. La cantante statunitense ha pubblicato uno scatto in bianco e nero che ritrae il compianto Bernardo Bertolucci dietro a una cinepresa. La didascalia è struggente: “Abbiamo perso un altro grande! Mancherà al cinema italiano e mondiale il genio di Bernardo Bertolucci”, ha scritto Romina Power. Continua a leggere dopo la foto

Beh, non c’è dubbio che la morte di Bertolucci sia stata una notizia choc un po’ per tutti. Anche se malato, Bertolucci non era anziano e la notizia della sua scomparsa è stata un vero colpo. Nel frattempo, si rincorrono le notizie che riguardano Romina Power e Al Bano Carrisi. La sapete la novità? I due saranno ospiti di Maria De Filippi a C’è Posta per Te. Non solo: il 27 dicembre faranno un concerto a Bolzano. Insieme, ovvio…

