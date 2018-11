Una serata all'insegna del calcio e del divertimento, quella vissuta lunedì sera nel salotto di Tiki Taka, su Italia 1. Questa volta, il conduttore Pierluigi Pardo si è "scontrato" con la bellezza di un duo femminile che non ha bisogno di presentazioni: Diletta Leotta e Wanda Nara. Tutti i riflettori erano per lei, la conduttrice di Dazn, che quasi ha preso il posto del padrone di casa, Pierluigi Pardo.

La Leotta, infatti, a un certo punto della serata, ha partecipato alla conduzione della trasmissione, mentre Wanda Nara, la moglie-procuratrice dell'attaccante interista Mauro Icardi, la accompagnava commentando le notizie da opinionista. Il selfie pubblicato da Diletta Leotta, con i décolleté ampiamente in bella vista, ha fatto impazzire i numerosi fan delle sue. Tubino nero classico per la conduttrice di Dazn e un provocante abito in pizzo nero per la showgirl argentina. (Continua a leggere dopo la foto)



Grandi sorrisi e forte intesa tra le due, a tal punto che nella dedica della foto pubblicata dalla Leotta si legge: "Pierluigi Pardo, Diletta Leotta, Wanda Nara, trova l'intruso". Come sempre, sotto la foto pubblicata da Diletta Leotta sul suo profilo Instagram si sono scatenati i commentatori. “Pardzotto. È l’uomo più felice del mondo.Il prossimo anno direttore artistico di Sanremo!”, scrive qualcuno. E ancora: “Scontro tra titani, Tiki-Tette, Hiroshima e Nagasaki, Ma è legale questa cosa, Come aumentare il Pil italiano, In due, quattro Palloni d’Oro“.

Pierluigi Pardo non si è fatto sfuggire l’occasione e, a fine trasmissione, si è fatto immortalare abbracciato alle due bionde: Wanda Nara da una parte e Diletta Leotta dall’altra. Se la showgirl argentina, moglie del calciatore Mauro Icardi e sua manager è infatti presenza fissa di quest’edizione del programma di Mediaset ''Tiki Taka'', Diletta Leotta, giornalista che si occupa di calcio quest'anno passata da Sky Sport all'emittente Dazn, è stata ospite del programma calcistico di Italia 1.

Prima dell'arrivo della conduttrice di Dazn, Wanda Nara su Instagram ha pubblicato un video in cui si vede il conduttore Pierluigi Pardo mentre si prepara nel camerino. La showgirl registra tutto e con tono incalzante dice: "Hai capito? Arriva Diletta Leotta e lui si prepara così! Guarda, guarda con il taglio dei capelli nuovo! Tutti i lunedì non è così eh". La risposta di Pierluigi divertito: "Come te nessuno mai". "Si, si...", conclude ingelosita la moglie di Mauro Icardi, calciatore dell'Inter.

