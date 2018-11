Le voci sui presunti ritocchini tormentano Gabriel Garko da diverso tempo. Nel 2016, poi, dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo, si sono fatte parecchio insistenti. Tra gossip sulla fine della storia con la giovane collega Adua Del Vesco e quelli su una nuova misteriosa fiamma nella vita dell’attore, quegli stessi rumor sono tornati a più riprese nel corso degli anni. Anche ultimamente, dopo che il settimanale Nuovo ha pubblicato una foto in cui Garko sembra molto diverso da come si ricordava.

Il volto dell’attore, scriveva il magazine, appare “lievitato”. E quando lo scatto ha cominciato a girare in rete, più che sui capelli più lunghi, che erano già stati notati a un evento milanese a cui Gabriel aveva partecipato, molti si sono concentrati su labbra e zigomi particolarmente gonfi e le voci di un suo ricorso alla chirurgia estetica, che per la cronaca lui ha sempre smentito, sono tornate a infiammare il web. (Continua dopo la foto)



Ma se per il popolo della rete era già bastato quello scatto per definire il sex symbol 46enne “irriconoscibile”, ora che l’attore è tornato a mostrarsi sui social alcuni suoi seguaci hanno colto l’occasione per rivolgersi direttamente a lui e no, non sono andati per il sottile. Garko non è certo il personaggio del mondo dello spettacolo più attivo su Instagram. E infatti era dalla metà di ottobre che i suoi fan non ricevevano ‘aggiornamenti’. Dopo più di un mese, quindi, ha condiviso con i suoi 300mila follower uno scatto in cui, come si evince dalla didascalia, fa colazione e ha diviso il suo pubblico.

“Colazionando”, ha scritto Gabriel sotto al post che lo ritrae in primo piano con indosso un maglione verde e… Apriti cielo! Lo scatto è stato commentatissimo: ha collezionato più di 29mila like e quasi 800 messaggi, molti dei quali negativi. Certo, l’attore può comunque contare su chi lo ama a prescindere ed è stato super felice di rivederlo sui social, ma ha ricevuto anche tantissime critiche. Sempre la solita accusa, quella di aver esagerato con i ritocchini, ma stavolta è stato persino paragonato a Rodrigo Alves, meglio noto come il ‘Ken umano’.

"Colazionando", ha scritto Gabriel sotto al post che lo ritrae in primo piano con indosso un maglione verde e… Apriti cielo!





“Eri così bello al naturale, adesso sembri un ufo”, scrive una follower sotto all’ultimissima foto di Garko. “Botulino a go go” e “Saresti stato ancora più bello con il fascino naturale dei quarant'anni.... peccato”, osserva un’altra. Quindi l’accostamento con il Ken Umano: “Sembri Ken di Plastica”; “Sembri Ken… un uomo di plastica, peccato!”, e ancora: “Ciao Dario (che è vero nome dell’attore), il Ken Umano ce l’abbiamo noi”.

