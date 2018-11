Costanza Caracciolo e Bobo Vieri sono diventati genitori lo scorso 19 novembre. È nata Stella, la prima figlia dell’ex calciatore 45enne e della showgirl 28enne, insieme dal 2017 anche se si conoscono da tempo. “Sono almeno dieci anni che la conosco – aveva raccontato lui - Sai, sei a Milano, ti vedi spesso in mille occasioni, locali, eventi. Lei faceva la velina, il gruppo era quello. Ci siamo attaccati subito, non so nemmeno io perché, ma sapevo già che persona fosse. Costanza mi dà tranquillità, è una ragazza bellissima, buona di carattere, mi fa stare sereno, tranquillo".

I primi mesi di gravidanza sono stati vissuti nel più totale riserbo dalla coppia, reduce da un aborto spontaneo. Poi, quando in estate il pancino ha iniziato a farsi vedere e i fan a mormorare, la notizia è stata ufficializzata. Ad annunciare il lieto evento è stato il neo papà, che sul suo profilo account Instagram aveva pubblicato una serie di Stories per documentare la giornata in ospedale accanto alla compagna fino alla nascita della bambina. (Continua dopo la foto)



"Cara Coco Pops – aveva scritto l'ex calciatore - oggi è stato il giorno più bello della mia vita. Ora capisco l’emozione che un genitore prova quando ti mettono tra le braccia la tua piccola bambina, per questa meraviglia che la vita ci ha donato, ti sarò’ grato tutta la vita... I love you. Welcome Stella". Poi è arrivato anche il messaggio di Costanza, che ha voluto ringraziare tutti per la vicinanza e in particolar modo il compagno, che in questi mesi le è stato sempre accanto.

“Nell’ultimo periodo ripetevo, ridendo, che ero incinta da un anno, che poi ridendo e scherzando non era mica una grossa bugia! Anche ad un passo dalla fine - si legge ancora nel post dell'ex velina - non è stata proprio una passeggiata, ma posso dirti una cosa? Per fare dei capolavori c’è sempre bisogno di più tempo, per cui tesoro mio ne è valsa davvero la pena. Senza tuo padre non avrei avuto la stessa forza oltre che la possibilità di conoscere la vera essenza della felicità. Più vi guardo e più mi si scioglie il cuore. Vi amo immensamente”.

Visualizza questo post su Instagram 🌹🌹🌹🌹 Un post condiviso da Christian Vieri (@christianvieriofficial) in data: Nov 25, 2018 at 9:43 PST





Mamma e piccola sono uscite dalla clinica milanese dove è avvenuto il parto e per festeggiare il ritorno a casa della compagna Bobo le ha regalato un mazzo di rose rosse. Costanza l’ha fatto sapere a tutti i suoi follower di Instagram con un breve video in cui mostra la sorpresa di Vieri accompagnato da queste parole: “Grazie al papà più dolce del mondo!”. L’ex calciatore ha invece condiviso coi fan il momento precedente: un filmato che lo ritrae mentre torna a casa con lo splendido mazzo di rose per la sua ‘Coco Pops’. Pioggia di like e di commenti per entrambi.

